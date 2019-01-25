Vali Demirtaş: “Yaylada mahsur kalan 9 vatandaşa sağ salim ulaşıldı”

Adana Valisi Mahmut Demirtaş, Tufanbeyli ilçesinde yoğun kar nedeniyle Kürebeli Yaylası'nda mahsur kalan 9 vatandaşa sağ salim ulaşıldığını söyledi.

Vali Mahmut Demirtaş, son günlerde meydana gelen olumsuz hava koşulları nedeniyle özellikle Tufanbeyli, Saimbeyli, Feke, Aladağ ve Pozantı ilçelerinde yaşanan elektrik kesintileri ve yol durumları hakkında bazı açıklamalarda bulundu.

Adana'nın Tufanbeyli, Saimbeyli, Feke, Aladağ ve Pozantı ilçelerinde kapanan yolların açıldığı bilgisini veren Vali Demirtaş, Tufanbeyli ilçesi Kürebeli Yaylası'nda mahsur kalan 9 vatandaşa da sağ salim ulaşıldığını aktardı.

Elektrik problemi yaşanan Tufanbeyli, Saimbeyli ve Feke ilçelerindeki mahallelerde çalışmaların hızla devam ettiğini ifade eden Vali Demirtaş, açıklamasının devamında, ‘'Vatandaşlarımızın elektrik kesintisi mağduriyetlerinin bir an evvel giderilmesi için yapılan çalışmaların takipçisiyiz'' ifadelerine yer verdi.