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Vali Demirtaş Yüreğir'de yapılan yardımlarla ilgili görüş alışverişinde bulundu

Adana Valisi Mahmut Demirtaş, Yüreğir Kaymakamlığında ilçede yapılan yardımlarla ilgili yetkililerle görüş alışverişinde bulundu.


Vali Yardımcısı Murat Süzen, Yüreğir Kaymakamı Oğuzhan Bingöl, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdür V. Zeynel Abidin Koç ve Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı İl Müdürü Gökhan Sezer'in katıldığı toplantıda, Yüreğir ilçesinde vatandaşlara yapılan yardımlar ve bu süreçte yapılması gereken çalışmalar değerlendirildi.


Sel afetinden doğan zararın giderilmesi için herkesin üzerine düşen sorumlulukları titizlikle yerine getirmesi gerektiği vurgusunu yapan Vali Demirtaş, selden zarar gören mahallelerde hayat normale dönene kadar çalışmaya devam edeceklerinin altını çizdi.


Toplantı, yapılan çeşitli değerlendirmelerin ardından sona erdi.

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