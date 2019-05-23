Vali Demirtaş. "Yüreğir'in gelişip kalkınmasına büyük önem veriyoruz"

Adana Valisi Mahmut Demirtaş, Adana'nın yoğun göç alan bölgelerinden biri olan Yüreğir ilçesinin kamu ve özel sektör yatırımları ile gelişip kalkınmasına büyük önem verdiklerini söyledi.

Vali Demirtaş, 31 Mart 2019 tarihinde yapılan mahalli idareler seçimleri sonucunda Yüreğir Belediye Başkanlığı görevine seçilen Fatih Mehmet Kocaispir'e hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Adana'nın yoğun göç alan bölgelerinden biri olan Yüreğir ilçesinin kamu ve özel sektör yatırımları ile gelişip kalkınmasına büyük önem verdiklerini ifade eden Vali Demirtaş, bu konudaki çalışmalarına devam edeceklerini belirtti. Vali Demirtaş, Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir ile ekibine başarılar diledi.

Vali Mahmut Demirtaş'a ziyaretinden ve destek mesajlarından dolayı teşekkür eden Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir ise vatandaşların güvenine layık olmak ve ilçede tespit ettikleri sorunları çözmek yolunda ellerinden gelen gayreti göstereceklerini söyledi.