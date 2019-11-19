Vali Demirtaş'ın İmamoğlu ziyareti

Adana Valisi Mahmut Demirtaş, inceleme ve temaslarda bulunmak üzere Adana'nın İmamoğlu ilçesini ziyaret etti.

İlk olarak Hükümet Konağını ziyaret eden Vali Demirtaş, İmamoğlu Kaymakamı Alper Tanrısever ve kaymakamlık personeli tarafından karşılandı.

İmamoğlu Kaymakamı Alper Tanrısever, Cumhuriyet Başsavcısı Semih Akbaş ve Savcı Muhammet Abak'ı makamlarında ziyaret eden Vali Demirtaş, ilçede devam eden hizmetler ile ilçenin genel durumu hakkında detaylı bilgiler alarak kendilerine görevlerinde başarılar diledi.

Vali Mahmut Demirtaş, kaymakamlık ziyaretinin ardından İmamoğlu Belediye Başkanı Kasım Karaköse'yi makamında ziyaret etti. İmamoğlu Kaymakamı Alper Tanrısever'in de hazır bulunduğu ziyaret sırasında Vali Demirtaş, Başkan Kasım Karaköse'ye görevinin hayırlı olması temennisinde bulundu.

İlçede gerçekleştirilen çalışmalar ve projeler hakkında Başkan Kasım Karaköse tarafından bilgilendirilen Vali Demirtaş; İmamoğlu'nun ilimizin önemli ilçelerinden biri olduğuna değinerek, kamu yönetimi, yerel yönetim ve sivil toplum kuruluşları ile birlikte el ele ilçeyi çok daha iyi yerlere getirmek için çalışmalar yürütüleceğini kaydetti.

Vali Demirtaş, gerçekleştirilen sohbetin ardından Başkan Kasım Karaköse'ye ve tüm belediye personeline çalışmalarında başarılar diledi.

Vali Mahmut Demirtaş, İmamoğlu ilçesinde gerçekleştirdiği kaymakamlık ve belediye ziyaretinin ardından esnafı iş yerlerinde ziyaret etti.

Vali Demirtaş'ın esnaf ziyaretine İmamoğlu Kaymakamı Alper Tanrısever ve Belediye Başkanı Kasım Karaköse de eşlik etti.

Ziyaret boyunca esnaf ve vatandaşlarla yakından ilgilenen Vali Mahmut Demirtaş, sorun ve talepleri de dinledi.

Demirtaş, esnafın kendisine gösterdiği yoğun ilgi için teşekkür etti.

Daha sonra Vali Mahmut Demirtaş, muhtarlarla bir araya geldi.

Mahallelerin genel durumu hakkında bilgiler alan Vali Demirtaş, toplantının devamında muhtarların sulama kanalları, dere ıslahı, yol çalışmaları, arazi toplulaştırma ile orman arazisi vasfını yitirmiş yerlerin tahsisi konularındaki talep ve beklentileri dinledi.

Dile getirilen hususların çözümüne ilişkin gerekli çalışmaların yapılacağını belirten Vali Demirtaş, “Gerçekleştirdiğimiz ilçe ziyaretlerimizde muhtarlarımızla bir araya gelmeye özen gösteriyoruz. Amacımız muhtarlarımızla birebir görüşmek, onların sorunlarını ve dileklerini yerinde dinleyerek vatandaşlarımıza en hızlı ve etkin kamu hizmetini ulaştırabilmek” dedi.

Vatandaşların ekonomik, sosyal, kültürel ve eğitim düzeylerini en üst düzeye çıkarabilmek için azami gayreti gösterdiklerini dile getiren Vali Demirtaş, toplantıya katılım gösteren muhtarlara teşekkür ettiğini sözlerine ekledi.

Toplantı, görüş ve önerilerin dile getirilmesinin ardından sona erdi.