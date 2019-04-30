Vali Demirtaş'tan 1 Mayıs mesajı

Vali Demirtaş, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla yayımladığı mesajında, 1 Mayıs'ın alın terinin, helal kazancın, dostluğun, barışın, kardeşliğin, yardımlaşmanın, birlik ve beraberliğin simgeleştiği gün olduğunu ifade ederek, “Bu anlamlı günü; daha iyi bir gelecek için ter akıtan, sosyal ve ekonomik gelişmemizin temel gücü olan işçi ve emekçilerimizle birlikte kutlamaktayız” dedi.

Demirtaş, mesajının devamında şunları kaydetti:

“İnsanı, emeği, alın teriyle kazanılan helal kazancı yücelten, paylaşımda adaleti savunan bir medeniyetin mensupları olarak ülkemizin güçlü, mutlu ve müreffeh geleceğine yürüyüşünde çalışanlarımızın, emeklerinin tam karşılığını almalarına, çalışma koşullarının iyileştirilmesine, çalışma hayatındaki sorunlarının çözümüne ve hak ettikleri hayat standartlarına kavuşmalarına büyük önem veriyoruz. Bu duygu ve düşüncelerle, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü etkinliklerinin adına yakışır bir biçimde, bayram havasında geçmesini temenni ediyorum. Çalışma hayatındaki zorlukların ve sorunların barış, kardeşlik ve hoşgörü ortamında çözüme kavuşabileceği inancı ile ülkemiz ve ilimiz genelinde tüm çalışanlarımızın 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü en kalbi duygularımla kutluyorum."