Vali Demirtaş'tan genç hekimlere nasihat

Adana Vaisi Mahmut Demirtaş, mezuniyet töreninde diplomalarını alan hekimlere, "Her şeyin insanı sevmekle, insana saygı duymakla başladığını asla unutmamalısınız" dedi.

Vali Mahmut Demirtaş, Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesinin mezuniyet töreninde yaptığı konuşmada, Tıp Fakültesinin 43. dönem mezunlarını verdiğini, 251 genç hekimin diplomalarını alıp ant içerek sağlık ordusundaki yerlerini alacaklarını belirtti.

Tıp Fakültesinin bünyesinde barındırdığı birçok araştırma merkeziyle önemli hizmetler sunduğunu ifade eden Vali Demirtaş, "Tıp Fakültesini kazanmak, sonrasında okumak ve mezun olmak, dışarıdan görüldüğü gibi kolay bir iş değildir. Dolayısıyla bugün siz bunu başaran bireyler olarak, zor bir işin üstesinden geldiğinizi düşünebilirsiniz. Fakat daha da zor olan, bundan sonraki süreçtir. Artık burada, bu sıralarda öğrendiklerinizi, staj eğitimlerinde uyguladıklarınızı, sahada hayata geçirme zamanıdır. Ülkemizin ve dünyanın dört bir yanında sizleri bekleyen insanlara hizmet ederek, görevinizi en iyi şekilde yerine getirmiş olacaksınız. İnsanların dillerine, dinlerine, ırklarına ve mezheplerine bakmaksızın görevlerinizi yerine getirmelisiniz. Bugün alacağınız diplomaların size sağladığı hakları, son nefesinize kadar insanlığın menfaati doğrultusunda kullanmalısınız. Ve en önemlisi her şeyin insanı sevmekle, insana saygı duymakla başladığını asla unutmamalısınız. Bununla birlikte sizlerden beklentimiz; vatanımıza, bayrağımıza, milli ve manevi değerlerimize, demokrasimize her koşulda sahip çıkmanızdır. Ülkemizin huzuru, refahı ve kalkınması için, gece gündüz demeden çalışmalı ve yaptığınız her işte toplum yararını düşünmelisiniz" diye konuştu.

Genç hekimlerin hipokrat yemini etmesinin ardından tören; yaş kütüğüne dönem birincisi Dr. Sahra Acır'ın plak çakması, diplomasının verilmesiyle sona erdi.