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Vali Demirtaş'tan kan bağışı kampanyasına destek

Adana Valisi Mahmut Demirtaş, kana ihtiyacı vatandaşların kan ihtiyacını karşılamak üzere Türk Kızılayı Adana Şubesi tarafından düzenlenen 2019 yılının ilk kan bağışı etkinliğine kan vererek destek oldu.


Hükümet Konağı girişinde kurulan geçici kan merkezinde gerçekleşen etkinlikte bir açıklama yapan Vali Mahmut Demirtaş, kan bağışında bulunarak hayat kurtarmanın bir insanlık görevi olduğunu dile getirdi.


Toplumsal dayanışmanın ve yardımlaşmanın sağlanmasında önemli çalışmalara imza atan Türk Kızılayı yetkililerine ve personeline bu anlamlı etkinliği düzenledikleri için teşekkür eden Vali Demirtaş, kan vermenin insan sağlığı açısından da çok önemli olduğunu ifade ederek, "Kan sadece acil durumlar için değil, sürekli bir ihtiyaçtır. Vereceğiniz bir ünite kanla bir insana hayat katabilirsiniz" dedi.


Tüm Adanalıları kan bağışında bulunmaya davet eden Demirtaş, açıklamalarının ardından kan bağışında bulunarak kampanyaya destek verdi.


Türk Kızılayı Adana Şube Başkanı Ramazan Saygılı ise yaptığı açıklamada, her yıl olduğu gibi bu yıl da kan bağışı kampanyasını Vali Mahmut Demirtaş'ın himayelerinde başlattıklarını dile getirdi. Bir Kızılay dostu olan Vali Demirtaş'ın Kızılayca düzenlenen etkinliklere her zaman destek olduğunu belirten Saygılı, "Bu anlamda 2019 yılının bu ilk kampanyasının valilikte yapılması çok anlamlıdır. Geçen yıl başlatılan kampanyada hedef 215 bin ünite kandı, biz yaklaşık 216 bin 800 kan alarak Doğu Akdeniz'deki 102 hastanenin kan ihtiyacını karşılamış olduk" diye konuştu.


2019 yılında da Adana Valiliği öncülüğünde başlatılan bu kampanyayla 225 bin ünite kanı toplayarak şifa bekleyen insanlara ulaştırmış olacaklarını dile getiren Saygılı, "Her kan veren vatandaşımız için de bir fidan dikiyoruz. Bir taraftan doğamız yeşillenirken bir taraftan insanlarımız şifa buluyorlar" şeklinde konuştu.


Kurum müdürleri ve kamu çalışanlarının da kan vererek destekte bulunduğu kampanyada vatandaşlara aşure ikramında bulunuldu.

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