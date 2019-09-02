Vali Demirtaş'tan Kınalı Eller'e ziyaret

Adana Valisi Mahmut Demirtaş, Adana'nın yöresel lezzet çeşitliliğine sahip ender coğrafyalardan biri olduğunu söyledi.

Vali Mahmut Demirtaş ve eşi Beyhan Demirtaş, ‘‘Doğu Akdeniz Lezzet Turu'' kapsamında düzenlenen etkinliğe katılmak amacıyla Kınalı Eller Salmanbeyli Kadın Kalkınma Kooperatifini ziyaret etti.

Organizasyonda bir konuşma gerçekleştiren Çukurova Turistik Otelciler Birliği Başkanı Tayyar Zaimoğlu, ‘Doğu Akdeniz Lezzet Bölgesi' destinasyonu oluşturmak amacıyla bir lezzet turu düzenlediklerini ifade ederek, “Amacımız gastronomi turizminde daha fazla pay almak için bölgesel pazarlama çalışması yapmaktır'' dedi.

TÜRSAB Gastronomi İhtisas Başkanı Ömer Kartın da Adana'nın son derece güzel lezzetlere sahip bir şehir olduğunu ve daha fazla turisti ağırlamayı hak ettiğini belirterek organizasyonun hazırlanmasında emeği geçen herkese teşekkür etti.

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Adana'nın artık turizm kenti ve lezzet diyarı olduğunu yapılan çalışmalardan mutluluk duyduğunu söyledi.

Kooperatif üyesi kadınlar tarafından yapılan birçok yöresel lezzetin de katılımcıların beğenisine sunulduğu organizasyonda yaptığı konuşmada Vali Demirtaş. Adana'nın turizm için gerekli birçok potansiyele sahip olduğunu düşündüğü için ‘'Lezzet Festivali''ni düzenlediklerini belirtip şehrin sahip olduğu potansiyeli Türkiye'de ve dünyada birçok kişiye tanıtmayı amaçladıklarına dikkat çekti. Gastronominin ve yöresel lezzetlerin bir şehri ziyaret etmek için turistler tarafından öncelikli tercih sebebi olduğunu ifade eden Vali Demirtaş, Adana'nın yöresel lezzet çeşitliliğine sahip ender coğrafyalardan biri olduğunu belirterek, ‘‘Şehrimizin bu özelliğini tanıtmamız için TÜRSAB'a ve bize çok iş düşüyor, yaptığımız çalışmalarla Adana'yı hep beraber en güzel şekilde tanıtacağımıza inanıyorum. Kınalı Eller kadınlarını tebrik ediyor, ekonomiye ve ilimizin tanıtımına yaptıkları katkılardan dolayı kendilerine teşekkür ediyorum'' dedi.