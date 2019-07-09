İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Vali Demirtaş'tan şehit ailesine ziyaret

Vali Mahmut Demirtaş, görev yeri olan Şanlıurfa’daki eğitim faaliyetleri sırasında rahatsızlanarak tedavi altına alınan fakat yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Kuddusi Volkan Şevik’in ailesine taziye ziyaretinde bulundu.

Vali Mahmut Demirtaş, görev yeri olan Şanlıurfa'daki eğitim faaliyetleri sırasında rahatsızlanarak tedavi altına alınan fakat yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Kuddusi Volkan Şevik'in ailesine taziye ziyaretinde bulundu.


Şehidin babası Zafer Şevik ve annesi Dilek Şevik'in şahsında tüm aile üyeleri ile yakınlarına başsağlığı dileyerek, sabır temennisinde bulunan Vali Mahmut Demirtaş, şehitlerimizi daima minnetle anacaklarını belirtti ve şehit ailelerinin her zaman yanlarında olacaklarını ifade etti.


Vali Mahmut Demirtaş'ın, askeri ve mülki erkan ile vatandaşların da katıldığı taziye ziyareti, Şehit Piyade Uzman Onbaşı Kuddusi Volkan Şevik ile vatan için canlarını veren tüm şehitlerin ruhlarına Kur'an-ı Kerim'den sureler okunup ve dualar edilmesiyle son buldu.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.