Vali Demirtaş'tan şehit derneklerine ziyaret

Vali Mahmut Demirtaş, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi'nin 104. Yıl Dönümü etkinlikleri kapsamında Adana Şehit Aileleri Malulleri Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği Başkanı Emine Kunt, Emniyet Teşkilatı Şehit Aileleri Malulleri Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği Başkanı Emine Bilgen ile Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Adana Şube Başkanı Mehmet Ali Bakır'ı ziyaret etti.

Ziyaretleri sırasında şehit aileleriyle bir araya gelerek sohbet eden Vali Demirtaş, Çanakkale Zaferi'nin, tarih boyunca bağımsızlık, hürriyet ve vatan sevdası uğruna savaşmaktan çekinmeyen Türk milletinin birlik ve beraberliğini muhafaza ettiği sürece nelerin üstesinden geldiğinin en güçlü nişanesi olduğunu dile getirdi.

Bugün milletimizin, ülkemiz üzerinde oynanmak istenen her türlü kirli oyunu “Çanakkale Ruhu” ile birlik ve beraberlik içinde hareket ederek bozacak güce sahip olduğunu ifade eden Vali Demirtaş, gösterdikleri eşsiz mücadelenin bilinciyle, başta Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere ebediyete intikal eden tüm şehitlerimizi ve gazilerimizi rahmet, minnet ve şükranla andıklarını ifade etti.

Adana Milletvekili ve AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Jülide Sarıeroğlu, Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü, Vali Yardımcısı Huriye Küpeli Kan, Çukurova Kaymakamı Osman Sarı ve Seyhan Kaymakamı Vedat Yılmaz'ın da eşlik ettiği ziyaretlerde Vali Demirtaş, Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Adana Şubesince düzenlenen ‘'Türk Bayrağı'' temalı sergiyi gezdi.

Vali Demirtaş daha sonra, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi'nin 104. Yıldönümü vesilesiyle Türk Kızılayı Adana Şubesince ‘'Kahramanlık Senin Kanında Var, Vatana Can Verenler Şimdi Kan Veriyor'' sloganıyla Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Adana Şubesine kurulan mobil kan aracında kan bağışında bulunan vatandaşlara kırık buğday çorbası ve helva ikramında bulundu.

Kan bağışı etkinliklerine verdikleri desteklerden dolayı Gazi Muhammet Çetin'e plaket takdim eden Vali Demirtaş, mobil kan aracını da ziyaret ettikten sonra dernekten ayrıldı.