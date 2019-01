Vali Demirtaş'tan yeni polislere "FETÖ" uyarısı

Adana Valisi Mahmut Demirtaş, polislik mesleğine ilk adımını atan 296 polisi "Ülkemizin ve milletimizin 15 Temmuz misali acı bir tecrübeyi bir daha yaşamaması adına FETÖ, PKK, DEAŞ, DHKP-C gibi illegal yapılarla ilginiz, iltisakınız kesinlikle olmamalı" diye uyardı.

Kemal Serhadlı Polis Meslek Eğitim Merkezinde okuyan 296 polis dün yapılan törenle mezun oldu. Adana Valisi Mahmut Demirtaş burada yaptığı konuşmada, yeni polisleri özellikle FETÖ konusunda uyardı. Demirtaş 15 Temmuz'u hatırlatarak, "Ülkemizin ve milletimizin 15 Temmuz misali acı bir tecrübeyi bir daha yaşamaması adına FETÖ, PKK, DEAŞ, DHKP-C gibi illegal yapılarla ilginiz, iltisakınız kesinlikle olmamalı; tek bağınız, tek bağlılığınız aziz milletimize ve yüce devletimize olmalıdır. Safınız, milletimizin safı; tarafınız, devletimizin tarafı olmalıdır. Bizim için aslolan asil milletimizdir, aziz vatanımızdır, şanlı devletimizdir, ay yıldızlı al bayrağımızdır" dedi.

Kemal Serhadlı Polis Meslek Eğitim Merkezi Müdür Vekili Polis Başmüfettişi 1. Sınıf Emniyet Müdürü Naim Cengiz de yeni polisleri terör konusunda uyararak şöyle konuştu:

"Yüce Türk milleti, tarih boyunca birçok ihanete maruz kalmıştır. Nitekim her ihaneti sindirmeyi bilmiş, birlik, beraberlik ve bağımsızlığından asla taviz vermemiştir. Yakın tarihte bunu en açık örneğiyle 15 Temmuz hain darbe girişimiyle yaşamıştır. Milletimiz, vatanı, hürriyeti ve egemenliği için her türlü fedakarlığı göze almıştır. Eğitimini tamamlamış gençler, görev alacağınız yer her neresi olursa olsun hizmetleriniz millete bağlılığınız ise sadece devlete olmalıdır."