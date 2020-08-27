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Vali Elban: "Adanamızın tarihi ve kültürel değerlerini vatandaşlarımızla buluşturacağız"

Adana Valisi Süleyman Elban, Adana’nın tarihine ışık tutacak Tepebağ Höyüğü’nde yapılan kazı çalışmalarını yerinde inceledi ve ardından Tarihi Tepebağ Evleri’ni de gezerek yapılan çalışmalar hakkında bilgiler aldı.

Adana Valisi Süleyman Elban, Adana'nın tarihine ışık tutacak Tepebağ Höyüğü'nde yapılan kazı çalışmalarını yerinde inceledi ve ardından Tarihi Tepebağ Evleri'ni de gezerek yapılan çalışmalar hakkında bilgiler aldı.


Kazı çalışmalarında gelinen aşama hakkında yetkililerden bilgiler edinen ve buradaki incelemeleri tamamladıktan sonra Tarihi Tepebağ Evleri'ni gezen Vali Elban, yaptığı değerlendirmede Adana'nın binlerce yıllık geçmişiyle kadim bir kent olduğunu kaydetti.


Kentin sahip olduğu bu tarihi dokuyu gün yüzüne çıkararak geleceğe taşımak için el birliği ile çalışmaya devam edeceklerini ifade eden Vali Elban, “Adana çok köklü bir şehir. Bizler gerçekleştirilen kazı ve restorasyon çalışmalarıyla Adana'mızın tarihi ve kültürel değerlerini vatandaşlarımızla buluşturmak istiyoruz. Bu sayede kentimizin turizm potansiyeline de önemli katkılar sağlamış olacağız” dedi.


Vali Elban'ın inceleme ziyaretleri yapılan çeşitli değerlendirmelerin ardından sona erdi.

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