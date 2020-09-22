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Vali Elban: "Adana'nın adliye haberleriyle anılması şehrimize haksızlık"

Adana Valisi Süleyman Elban, Adana’nın adliye haberleri ile anılmasının şehre ve insanına haksızlık olduğunu söyledi.

Adana Valisi Süleyman Elban, Adana'nın adliye haberleri ile anılmasının şehre ve insanına haksızlık olduğunu söyledi.


İhlas Haber Ajansı'na iade-i ziyarette bulunan Vali Elban, Bölge Müdürü Adnan Kulak ile görüşerek ajansın faaliyetleri hakkında bilgi aldı.


Kurumun yurt içi ve yurt dışı faaliyetleri hakkında bilgi veren İhlas Haber Ajansı Bölge Müdürü Adnan Kulak, İHA'nın kurulduğu yıldan buyana önemli başarılara imza attığını, aynı tempo ile çalışmalarını sürdürdüğünü anlattı.


Vali Elban, Adana'nın sadece adli olaylarla anılıyor olmasının şehre ve insanına haksızlık olduğunu belirterek, şehrin ve bölgenin güzelliklerine, avantajlarına dikkat çekti. Vali Elban, bundan sonraki süreçte Adanalıların moral değerlerine katkı sağlayacak haberler görmeyi arzu ettiğini ifade etti.

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