Vali Elban: "Bağımlılıkla mücadele topyekun mücadele gerektirir"

Adana Valisi Süleyman Elban, "Geleceğimizi karartan bağımlılık sorununu da toplumumuzun tüm kesimleriyle ortadan kaldırabileceğimize yürekten inanıyorum" dedi.

Vali Süleyman Elban başkanlığında düzenlenen toplantıda, Adana'nın uyuşturucu ile mücadele, eğitim ve önleme, tedavi ve rehabilitasyon durumları ele alındı.

Çukurova Kalkınma Ajansı salonunda düzenlenen toplantıya Adana Cumhuriyet Başsavcısı Bilal Gümüş, İl Emniyet Müdürü Doğan İnci, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Taşkın Keleş, Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanı İbrahim Hakkı Selimoğlu, kamu kurum ve kuruluş temsilcileri ile sivil toplum kuruluşu temsilcileri katıldı.

Madde bağımlılığı konusunda risk durumu ve bağımlılıkla mücadeleye ilişkin yol haritasının değerlendirildiği toplantıda konuşan Vali Elban, bağımlılıkla mücadelenin toplumun tüm kesimini kapsayan topyekun bir mücadele gerektirdiğini ifade etti. Madde bağımlılığında farkındalığın artırılmasının mücadelede büyük önem taşıdığını belirten Vali Elban, “Madde bağımlılığı geleceğimizi tehdit eden küresel bir sorundur. Bu konuda toplumumuzu özellikle gençlerimizi, yıkıcı sonuçları olan bu illete karşı bilinçlendirmeliyiz. Bizlerin el ele vererek üstesinden gelemeyeceği hiçbir sorun yok. Geleceğimizi karartan bağımlılık sorununu da toplumumuzun tüm kesimleriyle, tüm kamu kurum ve kuruluşlarımızın iş birliği ve gayretleriyle ortadan kaldırabileceğimize yürekten inanıyorum” dedi.

Vali Elban'ın konuşmasının ardından Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanı İbrahim Hakkı Selimoğlu tarafından yapılan sunumla devam eden toplantı, karşılıklı görüş alışverişinin ardından sona erdi.