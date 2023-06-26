Vali Elban bayram denetimine katıldı, vatandaşları uyardı

Adana'da Kurban Bayramı öncesinde polis ekipleri uygulama yaptı. Adana Valisi Süleyman Elban da uygulamaya katılarak vatandaşlara trafik kuralları hususunda uyarılarda bulundu.

Yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde Adana Emniyet Müdürlüğü ekipleri uygulamalarını sıklaştırdı. Turhan Cemal Beriker Bulvarı'nda yapılan uygulamaya Adana Valisi Süleyman Elban da katıldı. Vali Elban, uygulama sırasında durdurulan araçlardaki vatandaşlara, trafik kurallarına uymanın önemini anlatarak çeşitli hediyeler verdi.

Elban, gazetecilere bayram öncesi yollarda trafiğin sıklaştığını söyledi. Vatandaşların güvenli yolculuk yapabilmeleri adına her türlü tedbirin alındığını belirten Elban, “İnsanımızın bayramda ağzının tadını kaçıracak, onları üzecek bir haberle karşılaşmaması için her türlü çabayı ekiplerimiz gösteriyor. Bugün hem kontrol noktamızda arkadaşlarımızın yaptığı çalışmayı takip ettik, hem de vatandaşlarımıza uyarılarımızı hatırlattık. Onlara bayram döneminde trafik kurallarına uymalarıyla ilgili hatırlatmalarda bulunduk. Trafikte kurallara uyarak bayramı bayram tadında geçirelim istiyoruz. 9 günlük bayram tatilini kazasız belasız, huzur içerisinde atlatırız diye temenni ediyoruz” diye konuştu.