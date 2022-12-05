Vali Elban: "Daima birer engelli adayıyız"

Vali Dr. Süleyman Elban, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü çerçevesinde engelli vatandaşlarla bir araya geldi.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Nevzat Özer'in de katıldığı ziyarette konuklarıyla yakından ilgilenen ve sohbet eden Vali Elban, toplumumuzun her bireyinin hayatını hak ettiği şekilde geçirmesinin önemine değindi.

Konuklarının 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nü kutlayan ve ziyaretten dolayı mutluluk duyduğunu belirten Vali Elban, devlet ve millet olarak daima engelli vatandaşlarımızın yanında olacaklarını, yapılan birçok çalışmayla da bu yöndeki gelişmelerin hayata geçirildiğini söyledi.

3 Aralık Dünya Engelliler Günü vesilesiyle ülkede ve dünyada engelli bireylere yönelik büyük bir farkındalık oluşturulduğunu belirten Vali Elban “Bizler daima birer engelli adayıyız. Bu yadsınamayacak bir gerçek. Bu sebeple, daima engelli kardeşlerimizle empati kurmamız gerekiyor. Şunu hiç unutmayalım ki en büyük engellilik; fiziksel veya zihinsel engellilik değil, kalplerimizdeki engelliliktir. En büyük engel, gözümüze inen sevgisizlik perdesinin gerçekleri görmemizi engellemesidir. Engelli vatandaşlarımızın hayatlarını daha aktif ve sosyal geçirmeleri amacıyla birçok faaliyet gerçekleştirdik, bu amaçla çalışmalarımızı sürdüreceğiz” dedi.