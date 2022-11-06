Vali Elban: "Daima bu kutsal emanete sahip çıkacağız"

Süleyman Elban, tüm şehit ailelerinin millete kalan birer emanet olduğunu ifade ederek, “Devlet ve millet olarak daima bu kutsal emanete sahip çıkacağız" dedi.

Vali Elban, 1994 yılında şehit düşen Jandarma Er İlker Karakuş'un ailesini ziyaret etti.

Vali Elban, Hakkari'nin Çukurca ilçesinde Prinçeken Jandarma Karakol Komutanlığı emrinde görevli iken bölücü terör örgütü mensuplarıyla girilen çatışmada şehit olan Jandarma Er İlker Karakuş'un Karaisalı ilçesine bağlı Torunsolaklı Mahallesi'nde ikamet eden ailesiyle sohbet etti, hal ve hatırlarını sordu. Vali Elban tüm şehitlerin ailelerinin şehitlerden millete kalan birer emanet olduğunu ifade ederek, “Devlet ve millet olarak daima bu kutsal emanete sahip çıkacağız. Her zaman sizlerin yanınızda olacağız” dedi.

İl Emniyet Müdürü Doğan İnci'nin de eşlik ettiği ziyarette tüm şehitler rahmet ve minnetle yad edildi.