Vali Elban: "Daima yeniliklere açık olmalıyız"

Süleyman Elban, Adana'nın tarımsal faaliyetlerinin sürdürülebilirliği için daima yeniliklere açık olmak gerektiğini belirtti.

Vali Elban, İl Tarım ve Orman Müdürlüğünü ziyaret etti. İl Tarım ve Orman Müdürü Muhammet Ali Tekin ile kurum personeli tarafından karşılanan Vali Elban, buradaki toplantıda Adana genelinde yürütülen tarımsal faaliyetler hakkında bilgi aldı.

Aldığı bilgiler doğrultusunda bir değerlendirmede bulunan Vali Elban, Adana'nın sahip olduğu verimli toprakları ve tarıma elverişli iklimiyle adeta bir tarım cenneti olduğunu belirterek, “İlimizin zaten var olan tarımsal potansiyelini bulunduğu konumdan daha yukarıya çıkartmak için yapılacak çalışmalara her zaman destek olacağız. Bu topraklarda gerçekleştirilen tarımsal üretimle ülkemizin ekonomisine çok büyük katkı sağlayan ilimizin tarımsal kapasitesini her geçen gün daha da arttırmak ve tarımsal çeşitliliği sağlamak amacıyla gerçekleştirilecek faaliyetlere ve projelere daima katkı sunacağız. Kentimizin tarımsal faaliyetlerinin sürdürülebilirliği için daima yeniliklere açık olmak gerekiyor” dedi.

Toplantı, değerlendirmelerde bulunulmasının ardından sona erdi.