İhlas Haber Ajansı

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Vali Elban, depremzedeler ile bayramlaştı

Vali Süleyman Elban, Şambayadı Konteyner Kent’te yaşayan depremzedelerin bayramını kutladı.

Vali Süleyman Elban, Şambayadı Konteyner Kent'te yaşayan depremzedelerin bayramını kutladı.


Adana Valisi Süleyman Elban, İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Sağlam'la birlikte Şambayadı Konteyner Kent'te yaşayan depremzedelerin bayramını kutladı.


Vali Elban, “Zor günümüzde de bayram günümüzde de daima birlikteyiz. İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Sağlam'la birlikte konteyner kentte yaşayan depremzede hemşehrilerimizin bayramını kutladık” dedi.

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