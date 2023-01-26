Vali Elban: “Devletten aldığımız güçle vatandaşlarımızın yanında olmaya devam edeceğiz”

Adana'nın Yumurtalık ilçesinde temaslarda bulunan Vali Dr. Süleyman Elban, devletten aldıkları güçle her zaman vatandaşların yanında olmaya devam edeceklerini söyledi.

Vali Dr. Süleyman Elban, bir dizi ziyaret ve incelemede bulunmak üzere Yumurtalık ilçesinde kaymakamlığı ziyaret etti. Kaymakam Doç. Dr. Adil Nas ve Kaymakamlık personeli tarafından karşılanan Vali Elban, daha sonra ilçede gerçekleştirilen çalışmalar ve planlanan projeler hakkında bilgi aldı. Sahil ilçesi olan Yumurtalık'ın tarihi ve turizm değerleriyle Adana'nın gözde ilçelerinden biri olduğunu ifade eden Vali Elban, ilçenin potansiyelini daha da geliştirmek için iş birliği içinde çalışmanın önemine değindi. Kaymakamlığı ziyaretinden sonra Vali Elban, ilçe merkezinde vatandaşlarla bir araya geldi.

Vatandaşlarla bir süre sohbet eden Vali Elban, “Bugün bu güzel ilçemizde siz kıymetli hemşehrilerimizle bir araya gelip hasbihal etmek istedik. Bizler bundan önce olduğu gibi bundan sonra da devletimizden aldığımız güçle her zaman vatandaşlarımızın yanında olmaya devam edeceğiz” dedi.

Vatandaşların görüş ve önerilerinin kendileri için değerli ve önemli olduğunu kaydeden Elban, hedeflerinin Adana'yı tüm ilçeleriyle daha yaşanabilir bir şehir haline getirmek olduğunu söyledi.

Daha sonra Yumurtalık ilçesi Yeniköy Mahallesi'nde muhtar ve vatandaşlarla da bir araya gelen Vali Elban, mahalle sakinlerinin isteklerini dinleyerek bir süre sohbet etti. Muhtarlardan mahalleleri hakkında bilgi alan Elban, ilçede yaşayan vatandaşların huzur ve refahı için gerek muhtarlarla gerek yerel yönetimle gerekse sivil toplum kuruluşlarıyla iş birliği içinde olmaya devam edeceklerini kaydetti.