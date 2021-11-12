Vali Elban, emniyet kemeri denetimi yaptı

İçişleri Bakanlığı tarafından yurt genelinde aynı anda gerçekleştirilen "Bir Hareketine Bakar Hayat" kampanyası kapsamında Adana Valisi Süleyman Elban, emniyet kemeri denetimi yaptı.

İçişleri Bakanlığı tarafından yurt genelinde “Bir Hareketine Bakar Hayat” kampanyası kapsamında kentte kurulan polis kontrol noktasında emniyet kemeri uygulaması gerçekleştirildi. Uygulamaya Adana Valisi Süleyman Elban, İl Emniyet Müdürü Doğan İnci'de katıldı.

Elban ve İnci, durdurulan araçların sürücüleri ve araç içerisinde bulunan yolculara, emniyet kemeri kullanımının önemini hatırlatarak bilgilendirici broşür verdi.