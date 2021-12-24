Vali Elban: "Gelecek nesillerimizi dijital dünyaya şimdiden hazırlamalıyız"

Vali Elban, ilçe gezileri kapsamında ziyaret ettiği Pozantı'da Türkan-İrfan Akün Çok Programlı Anadolu Lisesinde incelemelerde bulundu.

Lisenin robotik kodlama, hazır giyim ve elektrik atölyesi ile kütüphanesini gezerek bilgiler alan Vali Elban, burada öğrenci ve öğretmenlerle sohbet etti.

İnceleme ziyareti sırasında bir değerlendirmede bulunan Vali Elban, gelişen teknolojileri yakından takip eden gelecek nesillerimizi dijital dünyaya şimdiden hazırlamak gerektiğine vurgu yaptı.

Yarınlara yön verecek gençlerin her anlamda en iyi şekilde yetişmesinin temel hedefleri olduğunu söyleyen Vali Elban, “Yetenekleri ve becerileri doğrultusunda yönlendirilmiş, nitelikli insan gücünün varlığı toplumların gelişmesinde en büyük güçtür. Gücümüzü en verimli şekilde kullanarak ülkemizin yarınlarını daha şimdiden garanti altına almak istiyoruz. İşte bu yüzden de çocuklarımızın çağın gereklerine vakıf, özgüveni tam, hedefini bilen bireyler olarak yetişmesi için tüm imkanlarımızı seferber ediyoruz. İnanıyorum ki bu sıralarda yetişen gençlerimiz, ülkemizin medeniyet yolculuğunu layıkıyla sürdürecek” şeklinde konuştu.

Pozantı Kaymakamı Hüseyin Aydın, İl Milli Eğitim Müdürü Yaşar Koçak ile İl Jandarma Komutanı Albay Taşkın Keleş'in de katıldığı inceleme ziyareti, yapılan çeşitli değerlendirmelerin ardından sona erdi.