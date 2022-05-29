Vali Elban: "Kadınlar yerel kalkınmanın önemli unsurudur"

Süleyman Elban, kadınların yerel kalkınmanın önemli unsuru olduğunu söyledi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın AB ile yürüttüğü Kadın kooperatiflerini geliştirmek ve kadınlara teşvik edici ortam sağlamak amacıyla projede yer alan il müdürlerinin ve kooperatiflerin katılımıyla proje toplantısı yapıldı.

Bir otelde gerçekleştirilen toplantının açış konuşmasını yapana Adana Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Nevzat Özer, ”Kadınların Kooperatif Yoluyla Güçlenmesi Projesine destek veren başta bakanlığımız olmak üzere Adana Valimiz Dr. Süleyman Elban, tüm paydaş kurum ve kuruluşlara teşekkür ediyorum” dedi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Kadının Statüsü Genel Müdürü Gülser Ustaoğlu da, projede kadınların çalışma hayatında daha aktif ve etkin olması, ekonomik olarak güçlenmesi, istihdam ve üretkenliklerinin artması ile tecrübe ve özgüven kazanmalarının yer aldığını bildirdi. Hedefleri doğrultusunda kadınların özellikle üretim alanlarına daha fazla dahil olmalarını kolaylaştıran projelere odaklandıklarını ifade eden Ustaoğlu, şunları kaydetti:

"Kooperatifler, bütün dünyada istihdamı artıran ekonomileri büyüten etkilere sahip. Birleşmiş Milletlerin 17 sürdürülebilir kalkınma hedefinden 14'ünün gerçekleşmesinde kadın kooperatiflerinin etkili olduğunu gözlemliyoruz. Dünya genelinde 3 milyon kadın kooperatifi bulunuyor. 1 milyardan fazla kişi kooperatiflerin parçası durumunda. Ülkemiz de kooperatif sayıları bakımından İtalya ve İspanya'dan sonra Avrupa'da 3. sırada yer alıyor. Kooperatifler dünya genelinde 280 milyon kişiye istihdam sağlıyor. Bu oran çalışan nüfusun yüzde 10'una tekabül ediyor. Ülkemizde de 85 bin kooperatifin 8 milyonu aşkın ortağı bulunuyor.”

Süleyman Elban, Kadınların Kooperatifler Yoluyla Güçlendirilmesi Projesi'nin 15 Eylül 2021 itibarıyla Adana'nın da içinde bulunduğu 30 pilot ilde başlatıldığını hatırlatarak, proje ile kadın kooperatiflerinin teşvik edilmesini, mevcut kooperatiflere aktif katılımının sağlanmasını, kadınların kapasitelerini yükseltmeyi ve kadın istihdamının artırılmasının amaçladığını ifade etti.

Toplantıda Adana'daki kadın kooperatifleriyle ilgili yapılan faaliyetlere de değinen Vali Dr. Süleyman Elban, Adana'da Ticaret Bakanlığı çalışma alanında 35, Orman Bakanlığı çalışma alanında 5 olmak üzere toplam 40 kadın kooperatifinin faaliyet gösterdiğini söyledi.

Ticaret Bakanlığınca 18 kadın kooperatifine KOOP-DES Projesi kapsamında 1.546.450 TL makine ekipman desteği verildiğini söyleyen Vali Elban, ayrıca Ticaret İl Müdürlüğü tarafından Adana merkez ve ilçelerinde, e-ticaret, dijital pazarlama, finansman okuryazarlık, kooperatifçilik gibi alanlarda yaklaşık 4 bin 800 kadına eğitim verildiğini belirtti.

Türkiye'de bir ilk olan Kadın Kooperatifleri Birlik Mağazanın Valilik desteği ile Büyük Saat'te hizmete açıldığını söyleyen Vali Elban, başta valilik desteği ile açılan Kadın Kooperatifleri Birlik Mağazası, dijital pazar yerleri, ulusal ve yerel marketler, bölgesel kooperatifler fuarı ile Adana'da düzenlenen festivallerde kadınların 1.548.000 TL satış yaparak gelir elde etmelerinin sağlandığını kaydetti.

Kadınların yerel kalkınmanın önemli unsuru olduğunu belirten Vali Dr. Süleyman Elban, Kadınların Kooperatifler Yoluyla Güçlendirilmesi Projesine destek veren ve projede görev alan herkese teşekkür etti.