Vali Elban karma serginin açılışını yaptı

Süleyman Elban, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne bağlı kuruluşlardan hizmet alan kadın, çocuk, genç, engelli ve yaşlılarımızın el emeği göz nuru ürünlerinin yer aldığı karma serginin açılışını gerçekleştirdi.

Bir alışveriş merkezindeki etkinlikte konuşan Vali Elban, serginin düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür ettiğini belirtti.

Hem kurumlarda kalan hem de kurumlardan hizmet alan kadınlar, çocuklar, gençler ve büyüklerin yıl boyunca el emeği göz nuru şaheser niteliğinde eserler ortaya koyduğunu ifade eden Vali Elban, “Onlar bu eserleri siz değerli vatandaşlarımızla buluşturmak arzusunda olduklarını bizlere ilettiler. Alışveriş merkezimiz de bu etkinliğe destek olmak için ev sahipliği yapabileceklerini söylediler. Onlara da teşekkür ediyoruz. Böylelilikle bu güzel mekanda bu güzel eserleri hemşehrilerimizle buluşturuyoruz” dedi.

Sergide çok özellikli eserlerin bulunduğunu söyleyen Vali Elban, “Buradaki eserler adeta sanat eseri niteliğinde. Emeği olan herkesin eline koluna sağlık. İnşallah siz hemşehrilerimizin ilgisiyle buraya gösterilecek taleple birlikte bu sanat eserlerini üreten kadınlarımız, yavrularımız, gençlerimiz, büyüklerimiz daha çok motive olacaklar ve önümüzdeki dönem içerisinde hem ürün çeşitliliği hem de ürün adedi bakımından kendilerini daha çok geliştirecekler. Belki de bir yıl bile beklemeden kısa bir süre içerisinde yeniden güzel, panayır havasında bir sergiyle onların eserlerini sizlerle buluştururuz diye temenni ediyorum. Sergiye katkı sunan herkesi kutluyorum” dedi.

Konuşmasının ardından serginin açılışını gerçekleştiren Vali Elban, sergide yer alan ürünleri tek tek inceleyerek eserler hakkında bilgi aldı.