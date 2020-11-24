Vali Elban: "Öğretmenler her türlü takdiri hak ediyor"

Vali Elban, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla İl Milli Eğitim Müdürü Veysel Durgun ve beraberindeki öğretmenleri makamında ağırladı. Elban, konuklarının şahsında tüm öğretmenlerin “24 Kasım Öğretmenler Günü”nü kutladı.

Öğretmenliğin; emek, sabır ve hoşgörü isteyen, gücünü sevgiden alan dünyanın en kutsal ve saygın mesleği olduğunu belirten Vali Elban, “Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün gençlere emanet ettiği Türkiye Cumhuriyeti, öğretmenlerimizin yetiştireceği nesiller sayesinde daha güçlü ve müreffeh yarınlara ulaşacaktır” dedi.

Çocukları aklın ve bilimin rehberliğinde geleceğe hazırlamak, onları donanımlı, dinamik ve çağa ayak uyduran bireyler olarak yetiştirmek için canla başla çalışan öğretmenlerin her türlü takdiri hak ettiğini ifade eden Vali Elban, bu anlamlı gün vesilesiyle tüm öğretmenlerin başarılarının devamını dileyerek başta Başöğretmen Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere eğitim ordusunda görev almış tüm öğretmenleri şükran ve minnet duygularıyla yad ettiklerini söyledi.

İl Milli Eğitim Müdürü Veysel Durgun ise tüm öğretmenler adına kabulünden ve iyi dileklerinden dolayı Vali Elban'a teşekkür ettiklerini dile getirdi.