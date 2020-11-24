İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Vali Elban: "Öğretmenler her türlü takdiri hak ediyor"

Adana Valisi Süleyman Elban, çocukları aklın ve bilimin rehberliğinde geleceğe hazırlamak, onları donanımlı, dinamik ve çağa ayak uyduran bireyler olarak yetiştirmek için canla başla çalışan öğretmenlerin her türlü takdiri hak ettiğini belirtti.


Vali Elban, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla İl Milli Eğitim Müdürü Veysel Durgun ve beraberindeki öğretmenleri makamında ağırladı. Elban, konuklarının şahsında tüm öğretmenlerin “24 Kasım Öğretmenler Günü”nü kutladı.


Öğretmenliğin; emek, sabır ve hoşgörü isteyen, gücünü sevgiden alan dünyanın en kutsal ve saygın mesleği olduğunu belirten Vali Elban, “Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün gençlere emanet ettiği Türkiye Cumhuriyeti, öğretmenlerimizin yetiştireceği nesiller sayesinde daha güçlü ve müreffeh yarınlara ulaşacaktır” dedi.


Çocukları aklın ve bilimin rehberliğinde geleceğe hazırlamak, onları donanımlı, dinamik ve çağa ayak uyduran bireyler olarak yetiştirmek için canla başla çalışan öğretmenlerin her türlü takdiri hak ettiğini ifade eden Vali Elban, bu anlamlı gün vesilesiyle tüm öğretmenlerin başarılarının devamını dileyerek başta Başöğretmen Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere eğitim ordusunda görev almış tüm öğretmenleri şükran ve minnet duygularıyla yad ettiklerini söyledi.


İl Milli Eğitim Müdürü Veysel Durgun ise tüm öğretmenler adına kabulünden ve iyi dileklerinden dolayı Vali Elban'a teşekkür ettiklerini dile getirdi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.