Vali Elban: "Öğretmenlerimiz çok kutsal bir vazifeyi icra ediyor"

Süleyman Elban, öğretmenlerin çok kutsal bir vazifeyi icra ettiğini söyledi.

24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla İl Milli Eğitim Müdürü Yaşar Koçak ve beraberindeki öğretmenler, Vali Elban'ı makamında ziyaret etti.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade eden Vali Elban, ziyarete katılan eğitimcilerin nezdinde tüm öğretmenlerin 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü kutladı.

Dünyadaki en onurlu mesleklerin başında gelen öğretmenliğin özverili, sabırlı ve hoşgörülü olmayı gerektiren saygın bir meslek olduğunu söyleyen Vali Elban, “Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımıza doğruyu, güzeli ve iyiyi öğreten, onları iş hayatına ve sosyal hayata hazırlayan öğretmenlerimiz çok kutsal bir vazifeyi icra etmektedir. Fedakârca çalışan tüm öğretmenlerimize teşekkür ediyorum” dedi.

İl Milli Eğitim Müdürü Koçak, 24 Kasım Öğretmenler Günü münasebetiyle Adana'da gerçekleştirilen etkinlikler hakkında Vali Elban'a bilgi verdi, eğitime ve eğitim camiasına verdiği önem ve desteklerinden dolayı teşekkür etti.