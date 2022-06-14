Vali Elban: "Önceliğimiz vatandaşımız"

Süleyman Elban, "Çalışmalarımızda önceliğimiz daima vatandaşımız" dedi.

Vali Elban Karaisalı ilçesini ziyaret etti. İlçeye gerçekleştirdiği ziyarette ilk olarak Karaisalı Kaymakamlığını ziyaret eden Vali Elban, burada Kaymakam Mert Kumcu ile Kaymakamlık personeli tarafından karşılandı.

Ziyareti sırasında Kaymakam Kumcu'dan ilçenin genel durumu hakkında bilgi alan Vali Elban, “Karaisalı gerek tarihi gerek doğası gerekse kültürüyle ilimizin güzel ilçelerinden biri. İlçelerimizi geliştirmek ve daha yaşanılası bir hale getirmek amacıyla gerçekleştirdiğimiz her çalışma ilimiz için son derece önemli. Çalışmalarımızda önceliğimiz daima vatandaşımız. Vatandaşımıza sunduğumuz kamu hizmetlerinin kaliteli olması temel hedefimiz. Bu amaçla ilçemizi geliştirmek amacıyla faaliyetlerimizi sürdüreceğiz" diye konuştu.

Vali Elban, kaymakamlık ziyaretinin ardından ilçede bulunan Çeceli Kadın, Gençlik ve Kültür Evinin açılış programına katıldı. Açılışta Karaisalı'ya özgü salçalık biberlerin fotoğraflarından oluşan serginin gezilmesinin ardından bir konuşma yapan Vali Elban “Karaisalı ilçemizdeki kültürel faaliyetlerin artması, burada ikamet eden çok değerli kadınlarımızın ve gençlerimizin kültür evimizde farklı alanlarda aldıkları eğitimlerle kendilerini geliştirmeleri, meslek edinmeleri, ekonomik olarak güçlenmeleri ve böylelikle hayatlarının olumlu yönde değişmesi temel amacımız. Kültür evimiz ilçemize ve hemşehrilerimize hayırlı olsun.” dedi.

Açılışın akabinde ilçede bulunan Karaisalı Belediyesine ait Kadın Seramik ve El Yapımı Sabun Kursunu ziyaret eden Vali Elban, burada bulunan imalathaneyi gezerek, üretilen ürünler ve imalathane hakkında bilgi aldı.

Kadınların toplumdaki yerinin çok önemli olduğuna değinen Vali Elban, valilik olarak il genelinde kadınların gelişmesi, meslek edinmesi ve ekonomik hayatta varlık göstermelerini çok önemsediklerini kaydederek bu amaçla gerçekleştirilen her projeye daima destek olmaya hazır olduklarını belirtti. Vali Elban, burada ürettikleri ürünlerle Adana Kadın Kooperatifleri Birliğine destek olan tüm kadınlara emek ve cesaretlerinden ötürü teşekkür etti.