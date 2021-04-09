Vali Elban: "Rehavete izin vermeyelim"

Adana Valisi Süleyman Elban, Ramazan ayında korona virüs tedbirlerine sıkı sıkıya uyulması ve tedbirli olunması gerektiğini belirterek, "Hiçbir vatandaşımız tedbiri elden bırakmamalı. Vatandaşlarımızın rehavete kapılmasına izin vermeyelim" dedi.

Vali Elban, Adana'nın ilçelerinin genel durumunu değerlendirmek üzere mülki idare amirleriyle bir araya geldi. Valilik toplantı salonunda gerçekleştirilen ve vali yardımcılarıyla kaymakamların katılım gösterdiği toplantıda, Adana'nın genel durumunun yanı sıra kentin tüm ilçelerinde gerçekleştirilen çalışmalar masaya yatırıldı.

Vali Elban, ilde başta eğitim faaliyetleri, sağlık hizmetleri, güvenlik faaliyetleri olmak üzere verilen tüm kamu hizmetlerinin ayrıntılarıyla ele alındığı toplantıda gerçekleştirdiği konuşmada, “Adanalı hemşehrilerimizin daima en iyi kamu hizmetini alabilmeleri için mesai mefhumu gözetmeksizin çalışmalarımızı sürdürüyoruz. İlimizi sağlıktan eğitime, sanayiden ticarete bulunduğu konumdan hep daha iyi bir yere taşımak ve ilimizi markalaştırmak adına birçok proje üzerinde çalışıyoruz. Çalışmaya da devam edeceğiz. Projelerimizi gerçekleştirirken her zaman birlikte iş birliği içinde çalışacak, birlikte hep daha iyiye doğru yol alacağız” dedi.

Valilik koordinesinde yürütülecek olan Bitkisel Üretimi Geliştirme Projesi'nin protokolünün imzalandığını belirten Vali Elban, “İnsanlık var oldukça bitkilere duyulan ihtiyaç bitmeyecektir. Biliyoruz ki; tarih boyunca bitkilerin şifasından daima yararlanılmıştır. Bereketli toprakları ve elverişli iklimiyle Çukurovamızın şifalı bitki ve ot yetiştiriciliğine çok uygun olduğunu biliyoruz. Projemizle tıbbi ve aromatik bitkilerin üretimini ilimiz genelinde yaygınlaştırmayı ve Adana'mızı tıbbi ve aromatik bitki üretim merkezi haline getirmeyi amaçlıyoruz” diye konuştu.

Proje kapsamında nisan ayında Kozan, Yüreğir, İmamoğlu, Sarıçam, Çukurova ve Ceyhan ilçelerinde yöreye uygun tıbbi ve aromatik bitki çeşitlerinin dikiminin gerçekleştirileceğini kaydeden Vali Elban, sürecin titizlikle takip edilmesi gerektiğini ifade etti.

Adana'nın eğitim kalitesinin daha da yükseltilmesinin ve kentteki eğitimin çağın gereklerine göre geliştirilmesinin önemine değinen Vali Elban, şöyle devam etti:

“Adana Robotik ve Kodlama Kapasite Geliştirme Projesi kapsamında anasınıfından 12. sınıfa kadar il merkezimiz, ilçe merkezlerimiz ve köylerimizdeki birçok öğretmen ve öğrencimizi eğitime aldık, almaya da devam edeceğiz. Hedefimiz, önümüzdeki bir buçuk yıllık süreçte tüm öğrencilerimizin ve öğretmenlerimizin bu eğitimi almalarını sağlamak.”

Vali Elban, bu alanda gerçekleştirilecek çalışmaların dikkatle takip edilmesini ve ilçelerde yürütülen çalışmalara hız verilmesini istedi.

İlçelerin korona virüs salgınındaki güncel durumlarının da detaylıca değerlendirildiği toplantıda yaklaşan Ramazan ayına işaret eden Vali Elban, bilhassa Ramazan günlerinde il genelinde korona virüs tedbirlerine sıkı sıkıya uyulması ve tedbirli olunması gerektiğini belirtti. Vali Elban, "İlimizde hiçbir vatandaşımız tedbiri elden bırakmamalı. Vatandaşlarımızın rehavete kapılmasına izin vermeyelim. Denetim ekiplerimiz tarafından gerçekleştirilen denetimlerin titizlikle yürütülmesini sağlayalım” dedi. Salgınla mücadelede ülke olarak kritik bir dönemden geçildiğini kaydeden Vali Elban, salgının başından beri uygulanan maske, mesafe ve temizlik kurallarına harfiyen uyulmasının önemine değinerek, “İlimizde görülen vaka sayılarını düşürmek bizim elimizde. Vatandaşlarımız, bu konuda en baştan beri bizim en büyük destekçimiz. Hemşehrilerimizden biraz daha sabretmelerini ve tedbirli olmalarını önemle rica ediyorum” diye konuştu.

Mülki idare amirlerinden konuyla ilgili gerçekleştirilecek çalışmaları titizlikle takip etmelerini isteyen Vali Elban, vali yardımcıları ve kaymakamlara gerçekleştirdikleri çalışmalar için teşekkür etti.