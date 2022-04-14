Vali Elban: "Spor için üzerime düşen görevi yapmaya hazırım"

Türkiye Spor Yazarları Derneği Adana Şubesi (TSYD) Yönetim Kurulu, Adana Valisi Süleyman Elban'ı makamında ziyaret ederek, Adana Sporu hakkında fikir alış verişinde bulundu.

TSYD yönetiminin göreve yeni başlaması nedeniyle gerçekleşen nezaket ziyaretine Başkan Oğuz Kerim Hoşfikirer, Asbaşkan Adnan Poyraz ve Engin Kanber, Şube sekreteri Akif Özdemir, Sayman Şehmus Baysal, yönetim kurulu üyesi Doğan Gülbasar ve Hakan Köker ile Şube Müdürü Mehmet Önal katıldı.

Başkan Hoşfikirer, TSYD olarak Adana sporunun kalkınması için ne gerekiyorsa yapacaklarını belirtirken, en büyük hedeflerinin Adana'ya bir spor müzesinin kazandırılması için yoğun tempo harcayacaklarını söyledi. Başkan Hoşfikirer, “Adana özellikle bireysel sporlarda başarılı bir kent. Geçmişte çok daha başarılı sporcular çıkarttık. Bir İsmet Atlı unutulamaz. Muharrem Gülergin unutulamaz. Erdal Acet, Nesrin Arslan unutulamaz. Adana'nın en büyük eksiklerinden birisi bir spor müzesinin olmaması. Bu konuda desteğinizi bekliyoruz” diye konuştu.

Vali Elban da, nezaket ziyaretinden dolayı TSYD Yönetim Kurulu'na teşekkür ederken, sporu çok sevdiğini, kendisinin de tüm yorgunluğunu spor yaparak attığını belirtirken, “Adana son yıllarda sporda oldukça başarılı. Çukurova Belediyesi'nin Sultanlar Ligine çıkması. Hentbolda Ada Sokağı takımının yer alması, Adana Demirspor'un süper ligde olması, Adanaspor'un da başarılı sonuçlar alması kent olarak bizlere mutluluk katıyor. İnanıyorum ki çok daha başarılı sonuçlar alınacaktır. Ben spor için üzerime düşen görevi her zaman yapmaya hazırım” diye konuştu.