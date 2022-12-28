Vali Elban: "Tesbih fuarımız beklediğimiz ilginin fazlasını gördü"

Adana Valisi Süleyman Elban, ilkini düzenledikleri Tesbih ve Doğal Taşlar Fuarı'nın, Adana'nın fuarlar kenti olma yolcuğunda önemli bir mihenk taşı olacağını söyledi.

Adana Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezi'nde 10 bin metrekare alan üzerinde kurulan, 250 yerli ve 20'nin üzerinde de yabancı firmanın katıldığı 1. Tesbih ve Doğal Taşlar Fuarıylı ilgili değerlendirme toplantısı, Vali Dr. Süleyman Elban'ın başkanlığında yapıldı.

Makam toplantı salonunda gerçekleştirilen toplantıya; Vali Yardımcısı Huriye Küpeli Kan, Ticaret İl Müdürü Adnan Ekiz, ÇUFAŞ Bölge Müdürü Emir Basalak, Olgunlaşma Enstitüsü Müdürü Seher Coşkun, Tesbihçiler Derneği Başkanı Rezan Yılmaz ve Adana Tesbihçiler Çarşısı Yönetim Kurulu Üyesi Nasır Fidan katıldı.

Toplantıda konuşan Vali Elban, 2023 yılında düzenleyecekleri 2. Tesbih ve Doğal Taşlar Fuarı'nın tarihini 19-22 Ekim olarak kararlaştırdıkları bilgisini verdi.

1.Tesbih ve Doğal Taşlar Fuarı'nın gördüğü ilgiden çok memnun olduklarını ifade eden Vali Elban, “Büyük bir heyecanla hazırlıklarına başlayıp çok verimli ve güzel bir şekilde tamamladığımız fuarımızın ardından hem bu süreçte yapılan çalışmaları değerlendirmek hem de fuarımızın devamlılığını sağlayacak çalışmaların yol haritasını belirlemek üzere bugün burada toplandık. Çok net ifade edebilirim ki fuarımız, katılım sağlayan esnaflarımızın ve tüm ziyaretçilerin memnun olduğu bir fuar oldu. Fuarımız beklediğimiz ilginin de fazlasını gördü. Bizler güzel bir organizasyonu geride bırakmanın haklı gururunu yaşıyoruz. Ortaya çıkan bu başarı tablosu, bizlere her yıl bir öncekinden çok daha detaylı ve güzel bir organizasyon gerçekleştirmenin sorumluluğunu ve heyecanını da beraberinde getiriyor” dedi.

Adana'nın fuarlar kenti olma yolcuğunda 1.Tesbih ve Doğal Taşlar Fuarı'nın önemli bir mihenk taşı olacağını belirten Vali Elban, fuarın gerçeklemesinde büyük gayret gösteren herkese teşekkür ettiğini sözlerine ekledi.