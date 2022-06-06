Vali Elban: "Yaşadığımız çevre, gelecek nesillere bırakacağımız emanettir"

Süleyman Elban, çevresel sorunların çözümüne yönelik adımlar atmanın hayati bir sorumluluk olduğunu belirterek, "Yaşadığımız çevre, gelecek nesillere bırakacağımız bir emanettir” dedi.

5 Haziran Dünya Çevre Günü dolayısıyla Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Halit Ergin ve beraberindeki heyet, Vali Dr. Süleyman Elban'ı ziyaret etti.

Vali Elban, 5 Haziran Dünya Çevre Günü'nün dünyadaki çevre sorununa dikkat çekmek, insanlarda farkındalık ve çocuklarda çevre bilinci oluşturmak adına önemli bir gün olduğunu söyledi.

Dünya nüfusunun hızla artması, doğal kaynakların bilinçsiz tüketimi ile kentleşme ve sanayileşmenin getirdiği sorunların insanoğlunun geleceğini tehdit eden konuların başında geldiğini belirten Vali Elban, “Dünyayı korumak, artık küresel boyut kazanan çevresel sorunların çözümüne yönelik adımlar atmak ve bu konuda uluslararası yeni ve etkin tedbirler almak hepimiz için hayati bir sorumluluktur. Bu sorunları ortadan kaldıracak her türlü çalışmaya destek olmaya devam edeceğiz. Çünkü yaşadığımız çevre, gelecek nesillere bırakacağımız bir emanettir” dedi.

Çevreye verdiğimiz zararın insana ve insanlığa verilen bir zarar olduğunu unutmamak gerektiğini ifade eden Vali Elban, her bireyin sağlıklı ve temiz bir çevrede yaşama hakkına sahip olduğunu sözlerine ekledi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü heyetinin gerçekleştirdiği ziyaretin ardından Vali Elban, “İklim Değişikliği” konulu resim yarışmasında dereceye giren öğrencilere ödüllerini takdim etti.

Öğrencileri başarılı çalışmaları için tek tek kutlayan Vali Elban, çevre bilinciyle yetişen yeni nesillerin varlığının kendilerine güven verdiğini söyleyerek öğrencilerin başarılarının devam etmesi temennisinde bulundu.