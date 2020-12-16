Vali Elban: "Yatak kapasitesini arttırabilecek altyapıya sahibiz"

Korona virüsle mücadele çalışmaları kapsamında vatandaşların yoğun olarak bulunduğu iş yerleri, marketler, pazar yerleri ve kalabalık noktalarda denetim faaliyetleri tüm hızıyla devam ediyor. Kentin her bir noktasında görevli ekiplerce korona virüs tedbirlerine uymaları konusunda vatandaşlara gerekli hatırlatmalar yapılıyor.

Konuyla ilgili bir açıklama yapan Adana Valisi Süleyman Elban, ülkemiz genelinde olduğu gibi Adana'da da korona virüsle mücadelenin kararlılıkla devam ettiğini söyledi.

Toplum sağlığını korumak amacıyla yetkili makamlarca belirlenen tedbirlere uyulması konusunda denetim faaliyetlerinin kentin her bir noktasında devam edeceğini dile getiren Vali Elban, “Tüm dünyayı saran korona virüse karşı mücadelemizden zaferle çıkmak, bizlerin alacağı tedbirlerle mümkün. Tek bir kişinin tedbirsizliği, tüm çabalarımızı boşa çıkarabilir. O yüzden sağlımız için, sevdiklerimizin sağlığı için, hepimiz için kurallara uymak zorundayız” dedi.

Pandemi sürecinin başladığı ilk andan itibaren başta sağlık personeli olmak üzere kamu kurum ve kuruluşlarının tüm personelinin canla başla çalıştığını ifade eden Vali Elban, son dönemde uluslararası standartlarda inşa edilen sağlık tesisleriyle, teknolojik donanımlara sahip hastaneleriyle “önce insan” şiarıyla tüm vatandaşların hizmetinde olduklarını belirtti.

Adana'da şu ana kadar sağlık sistemleri konusunda hiçbir aksaklık yaşanmadığına ve vatandaşların sağlık hizmetlerine erişimi hususunda hiçbir olumsuzluğun olmadığına dikkat çeken Vali Elban, ihtiyaç duyulması halinde sağlık tesislerinin yatak kapasitesini arttırabilecek gerekli altyapıya da sahip olduklarını belirtti.

Vali Elban, “Salgınla mücadele ettiğimiz bu süreçte özel hastanelerimiz de kamu hastanelerimizin yükünü hafifletiyor. Özel hastanelerimizin yöneticilerine ve tüm çalışanlarına fedakarca çalışmalarından dolayı teşekkür ediyorum. Büyük bir özveriyle yürüttüğümüz bu mücadeleye siz değerli hemşehrilerimin de en büyük desteği temizlik, maske ve mesafe kuralları başta olmak üzere Cumhurbaşkanlığımızca belirlenen diğer kurallara sıkı sıkıya uymak olacaktır. Bu sayede korona virüsün üstesinden birlikte geleceğiz” dedi.