Vali Elban, Yüreğir'de muhtar ve vatandaşlarla bir araya geldi

Süleyman Elban, Yüreğir'de muhtar ve vatandaşlarla bir araya geldi.

Vali Süleyman Elban, mahallelerin genel durumunu değerlendirmek üzere Yüreğir ilçesinde görev yapan muhtar ve vatandaşlarla bir araya geldi. Yeşilbağlar Muhtarı N. Ahmet Kırtay, 19 Mayıs Mahalle Muhtarı Kenan Oslun, Yunus Emre Mahallesi Muhtarı Şükrü Tatlı, Başak Mahalle Muhtarı Abdulvahap Demir, Levent Mahalle Muhtarı Mustafa Yaşar, Güzelevler Mahalle Muhtarı Mustafa Güzel, Bahçelievler Mahalle Muhtarı Ufuk Mangıtay, Koza Mahalle Muhtarı Mehmet Uçar, mahallelerdeki kanaat önderleri ve vatandaşların katıldığı ziyarette Vali Elban, muhtarlardan mahallelerinin genel durumu ve ihtiyaçları hakkında bilgi aldı.

“Vatandaşlarımız için çok güzel işler yapıyorsunuz”

Gerçekleştirdiği ziyaret sırasında bir değerlendirmede bulunan Vali Elban, muhtarlık kurumunun önemine değinerek muhtarların hem milleti hem de devleti temsil etmek gibi önemli bir görevi üstlendiğini dile getirdi.

Vali Elban, “Sizler vatandaş ile devlet arasında bir köprü görevi görüyor, vatandaşlarımız için çok güzel işler yapıyorsunuz. Yaptığınız bu önemli görevde bizler de sizlerin her zaman yanındayız” şeklinde konuştu.

İlçede yaşayan vatandaşların huzur ve refahı için gerek muhtarlarla gerek yerel yönetimle gerekse sivil toplum kuruluşlarıyla iş birliği içinde olmaya devam edeceklerini belirten Elban, daha sonra talep ve beklentileri dinledi.

Yüreğir Kaymakamı Mustafa Kılıç'ın da hazır bulunduğu ziyaret yapılan değerlendirmelerin ardından sona erdi.