Vali Ermanov, Adanalı iş adamlarını Harezm'e davet etti

Anadolu Arslanları İş Adamları Derneği (ASKON) Adana Şubesi'nin yemekli toplantısına katılan Harezm Valisi Farhod Ermanov, Adanalı iş adamlarını yatırım için Harezm'e davet etti.

ASKON Adana Şubesi, Özbekistan Cumhuriyeti Harezm Valisi Farhod Ermanov'u ve beraberindeki heyeti yemekli toplantıda ağırladı. Harezmli iş adamları ile Türk iş adamlarının bir araya geldiği toplantıda Harezm ilindeki sermaye ve yatırım olanaklarının tanıtıldığı bir video gösterimi yapıldı.

Harezm Valisi Ermanov yaptığı konuşmada, Harezm'deki yatırım olanaklarından bahsetti. Harezm'in kültürel birikim konusunda zengin bir il olduğuna değinen Vali Ermanov, başta turizm ve tekstil olmak üzere, çeşitli sektörlerde Harezm'in yatırım açısından cazip bir kent olduğunu söyledi. Vali Ermanov, Adanalı iş adamlarını Harezm'e davet ederek, gelenleri bizzat ağırlayacağını ve destek olacağını ifade etti. Harezm'de bulunan Türk sermayeli 11 şirketin dernek kurma fikrine karşı memnuniyetini dile getiren Vali Ermanov, bu konuda da desteklerini sunacağını belirtti.

Türk ve Özbek iş adamlarının katıldığı toplantının sonunda Vali Ermanov'a ASKON Adana Lybe Başkanı Recep Çalışkan tarafından hediye takdimi yapıldı.