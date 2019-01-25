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Vali Mahmut Demirtaş, nüfus ve vatandaşlık müdürleri ile bir araya geldi

Vali Mahmut Demirtaş, vatandaşlara verilen hizmetleri detaylarıyla değerlendirmek üzere İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürü Hüsamettin Erkınay ve tüm ilçelerin nüfus müdürleriyle makamında bir araya geldi.


Vali Mahmut Demirtaş, başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda, müdürlüklerce vatandaşlara sunulan "doğum, ölüm, evlenme, boşanma, kayıt düzeltme, adres kaydı, kimlik kartı, ehliyet ve pasaport işlemleri, adres standardının sağlanması" gibi hizmetler detaylarıyla ele alındı.


İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürü Hüsamettin Erkınay ve ilçe nüfus müdürlerinin, gerçekleştirilen çalışmalar hakkında bilgiler verdiği toplantıda konuşan Vali Mahmut Demirtaş, "kamu hizmetlerinde vatandaş memnuniyeti"nin sağlanmasının önemini vurguladı.


Vali Demirtaş'ın, "Bizlere düşen görev, Vatandaşlarımıza sunulan hizmetlerde Devletimizin sıcak yüzünü hissettirmek ve en kaliteli hizmeti sunmaktır" mesajı verdiği toplantı, Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüklerindeki hizmet kalitesinin arttırılması ve bakanlıkça belirlenen hedeflere ulaşılması için yapılması gereken çalışmalar ile alınması gereken önlemler hakkında fikir alışverişinde bulunulmasıyla son buldu.

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