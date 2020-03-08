İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Vali Sonel'in Adana Demirspor aşkı

Tunceli Valisi Tuncay Sonel, kente davet ettiği gazeteci hemşerileriyle birlikte Adana Demirspor’un Fatih Karagümrük ile oynadığı maçı televizyondan izledi.

Tunceli Valisi Tuncay Sonel, kente davet ettiği gazeteci hemşerileriyle birlikte Adana Demirspor'un Fatih Karagümrük ile oynadığı maçı televizyondan izledi.


Adanalı olan Vali Sonel, 2 günlüğüne Adanalı gazetecileri Tunceli'ye davet etti. Vali Sonel'in davetlisi olarak kente giden gazeteciler adına Çukurova Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Cafer Esendemir, Sonel'e Adana Demirspor atkısı hediye etti.


Sıkı Adana Demirspor taraftarı olan Vali Sonel de gazeteciler ve Tunceli Emniyet Müdürü Yılmaz Delen ile birlikte Tunceli Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'nde Adana Demirspor'un Fatih Karagümrük ile oynadığı maçı izledi.


Vali Sonel, mavi-lacivertli takımın bu sene kalitesinin yüksek olduğunu ve Süper Lig'e çıkacağına inandığını söyledi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.