Vali yardımcısının öldürdüğü kardeşi ve annesinin cesetleri adli tıpa kaldırıldı

Adana'da, Hatay Vali Yardımcısı ve Afrin'den sorumlu Tolga Polat tarafından öldürülen kardeşi Altuğ Polat ve annesi İkbal Polat'ı cesetleri otopsileri yapılmak üzere Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Hatay Vali Yardımcısı tarafından öldürülen Altuğ ve İkbal Polat'ın cesetleri apartmandan çıkarıldığı sırada olay yerinde bulunan yakınları gözyaşlarına hakim olamadı.