İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Vali yardımcısının öldürdüğü kardeşi ve annesinin cesetleri adli tıpa kaldırıldı

Adana’da, Hatay Vali Yardımcısı ve Afrin’den sorumlu Tolga Polat tarafından öldürülen kardeşi Altuğ Polat ve annesi İkbal Polat’ı cesetleri otopsileri yapılmak üzere Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Adana'da, Hatay Vali Yardımcısı ve Afrin'den sorumlu Tolga Polat tarafından öldürülen kardeşi Altuğ Polat ve annesi İkbal Polat'ı cesetleri otopsileri yapılmak üzere Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.


Hatay Vali Yardımcısı tarafından öldürülen Altuğ ve İkbal Polat'ın cesetleri apartmandan çıkarıldığı sırada olay yerinde bulunan yakınları gözyaşlarına hakim olamadı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.