İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Valilik Kupası Koşusunu "Bay Emir" kazandı

Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün Adana’ya gelişinin 99.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Adana'ya gelişinin 99. yıl dönümü kutlamaları kapsamında düzenlenen “Valilik Kupası Koşusu”nu ‘Bay Emir' kazandı.


Yeşiloba Hipodromu'ndaki koşuyu birincilikle tamamlayan 3 numaralı at ‘Bay Emir'in sahibi Ahmet Korkmaz'a kupayı takdim eden Vali Dr. Süleyman Elban, Jokey Mehmet Akyavuz'u da tebrik edip başarılarının devamını diledi.


Vali Elban burada yaptığı açıklamada, “Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Adana'ya gelişinin 99. yıl dönümü vesilesiyle düzenlenen bu anlamlı koşuda emeği geçenlere teşekkür ediyorum" dedi.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.