Vatan Partisi ve TGB, İncirlik Üssü önünde 'Türkiye NATO'dan çıksın' diye eylem yaptı

Adana'da, Vatan Partisi Adana İl Başkanlığı ve Türkiye Gençlik Birliği (TGB) İncirlik Üssü'ne yürüyerek Türkiye'nin NATO'dan çıkması için protesto düzenledi.

Vatan Partisi Adana İl Başkalığı ve Türkiye Gençlik Birliği üyelerimin katılımıyla, 10'uncu Tanker Üs Komutanlığı'nın bulunduğu caddeye doğru yüründü. Yürüyüş sırasında, “Katil NATO Türkiye'den defol”, "Kahrolsun Amerikan emperyalizmi”, “Mustafa Kemal'in askerleriyiz” sloganların atıldı. Vatan Partisi Adana İl Başkanı Ahmet Suseven yürüyüş sonrasında yaptığı açıklamada, ”Türkiye'de faili meçhul cinayetler, katliamlar, darbeler, şehir meydanlarında bombalar patlatma. NATO tarihi kanlı bir tarih. Türkiye'ye karşı, aydınlarımıza, devrimcilerimize karşı kanlı bir tarih. NATO tarihi bu. NATO meselesi Finlandiya ve İsveç'in NATO'ya alınma gündemiyle önümüze gelmedi. Türkiye NATO'ya 1951 yılında girdi ama 1945 yılında Türkiye'nin Atlantik sistemine bağlanması ile birlikte Amerikan emperyalizminin Türkiye'deki cinayetleri o tarihlerde başladı. O günden beri mücadele ediyoruz. Türkiye'nin bağımsız ve başı dik bir şekilde yaşaması NATO zincirlerini kırmasıyla mümkün. Bu nedenle Vatan Partisi 'NATO'dan Çıkalım' kampanyasına başladı” diye konuştu.

Ardından Türkiye Gençlik Birliği Genel Başkanı Dilek Çınar yaptığı konuşmada, ”Onlar bizi iyi tanırlar, biz yalnızca bu kapıların bu duvarların önünden seslenmedik onlara, onların çok korunaklı zannettiği, onların aşılmaz zannettiği, kendilerini güvende hissettiği o duvarların ardına da geçtik. O katillere o kanlı postallılara, paralı askerlerin başına işte bu çuvalı geçirdik. Yine olsa yine geçiririz. Zannetmesinler ki biz burada duracağız. Onlar eğer bu toprakları terk etmezlerse birine değil binine başına da bu çuvalı geçiririz. Biz sizi buradan def etmesini biliriz. Biz sizin Türkiye'yi bölme, Batı Asya'yı bölme planlarınızı iyi biliyoruz. Göreceksiniz o planlarınızla beraber sizi bu topraklardan def edeceğiz” ifadelerine yer verdi.