Vatandaş bayrama susuz girmedi

Adana'nın Kozan ilçesinde 25 yıldır su sıkıntısı çeken bazı mahallelerin sorunu Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar tarafından çözüldü.

Kozan ilçesine bağlı Ağlıboğaz, Türkeli ve Bağlar mahallelerinde kuraklık nedeniyle kaynakların kuruması, 4 saatlik elektrik kesintisi sonucu oluşan su kesintisi ve ardından buna bağlı olarak yüksek rakımlardaki su depolarının dolabilmesi ve şebekenin yeterli basınca ulaşması için zamana ihtiyaç duyulması nedeniyle özellikle kurak geçen yaz aylarında yaşanan su kesintilerinden mağdur olan bölge halkını ziyaret eden Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar sorunu çözdü. Karalar, öncelikle kısa vadede su ihtiyacının karşılanması için su depolarının doldurulması talimatını verdi. Çok sayıda tankerle bölgenin acil su ihtiyacı karşılandı. Ayrıca Kozan ilçesinden ve çevredeki çeşitli su kaynaklarından ASKİ'nin döşeyeceği içme suyu hattı ile de 10 gün içinde takviye yapılarak bölgeye verilen su miktarı artırılacak. Uzun vadede ise Yedigöze Barajı'ndan aralarında Kozan'ın da bulunduğu 4 ilçeye ve 163 köye su götürülmesini sağlayacak proje ile 25 yıllık su sorunu tarihe karışacak.

Kurban Bayramı öncesi yaşanan su sıkıntısını çözerek bölge halkının bayrama susuz girmesini engelleyen Başkan Zeydan Karalar'a teşekkür eden ve “Allah Zeydan Karalar'dan razı olsun" diyen mahalleliler, kendilerini ziyaret ederek dinleyen Karalar'ın hassasiyetinden ötürü memnuniyetlerini dile getirdiler. Türkeli Mahallesi Muhtarı Ahmet Aydın ve Bağlar Mahallesi Muhtarı Mehmet Alsan, halkı bayramda susuz bırakmayan Başkan Karalar'a teşekkür ederek, “Allah onu başımızdan eksik etmesin” dediler.