Vatandaş kendi sebzesini yetiştirecek

Bahar ayı ile birlikte Adana'da vatandaşların bahçe mesaisi fidelerini almasıyla başladı.

Adana'nın Kozan ilçesinde bahar ayı ile birlikte vatandaşların bahçede mesaisi başladı. Kendi sebze ve meyvesini üretmek isteyen vatandaşlar fide üreticilerine giderek yetiştirmek istedikleri ürünlerin fidelerinden aldı. İlçede kendi ürünlerini yetiştirmek isteyen vatandaşlar ilaçsız ve doğal ürettikleri için özellikle domates, salatalık, biberi tercih ettiği belirtildi. Bu yıl fide fiyatlarının 2 ile 5 TL arasından değiştiği öğrenildi.

Kendi hobi bahçesinde üretim yapan vatandaşlardan Kemal Köken “Ramazan ayında ekip oyalanıyoruz. Kendimiz yetiştirip kendimiz yiyeceğiz. İlaçsız organik ürünleri yetiştireceğim. Evimin arkasında ufak bir yerim var orada kendimize kadar üretim yapıyoruz. Keyifli oluyor” dedi.

Fide satışlarına yoğun ilgi olduğunu belirten esnaflardan Hakkı Ayaz ise “Bu yıl fide satışları çok yoğun güzel başladı. Bu yıl herkes ekiyor. Ürünlerin fiyatları da pazarda yüksek olunca vatandaş kendi üretmek istiyor. Herkes ekip yiyor. Fide fiyatları 2-3 TL arasında değişiyor. Domates, biber , patlıcan, salçalık biber, bir çok çeşit var ilgi yoğun” diye konuştu.