Vatandaşlar kaldırılan duraklarını istiyor

Adana'da vatandaşlar Güzelyalı Mahallesi'nde kaldırılan duraklarının geri istiyor.

Çukurova ilçesine bağlı Güzelyalı Mahallesi'nde Turgut Özal Bulvarı'nda vatandaşların en çok kullanıldığı toplumu taşıma durağı 2018 yılında kaldırıldı. Pazar yolunda olduğu için vatandaşlar, en çok kullandıkları durak için yetkililere defalarca başvuruda bulundu. Ancak bir sonuç alamayan durakta toplanan kimi hamile, kimi engelli vatandaşlar duraklarının yeniden yapılmasını istedi.

Güzelyalı Mahalle Muhtarı Göktürk Güngör, mahallede bulunan yaşlı, engelli ve görme engelliler için önem arz eden otobüs durağının kaldırıldığını belirterek, “Bizim 45 bin nüfuslu Güzelyalı Mahallemizin tek bir pazarı var ve bu durakta pazar yolunda bulunuyor. 2018 yılında bu durak kaldırıldı. O zamandan bu zamana kadar vatandaşlarımız bu konuyla alakalı sürekli mağdur olduklarını ilettiler. İnsanlar bundan dolayı bir araya gelerek durağımızın tekrar açılmasını talep ediyorlar. Bizler bu konuyla alakalı daha önce hem sözlü hem de dilekçe olarak bildirimlerimizi yaptık ama durağımız tekrardan açılmadı. En son başvurumuzda, ellerinde durak olmadığını söylediler daha sonra iki durak arasında mesafe olmasıyla ilgili bir şey söylediler ama bizim olmayan durağımızın karşısında bir durak bulunuyor. Bize net bir dönüş yapmadıkları gibi durağımızı da yerine getirmiyorlar. Durak yapılması durumunda, engelli vatandaşlarımızın engelli rampası yapılmasını da talep ediyorlar. Bizlerde bu şekilde vatandaşlarımızın sözcüsü olarak sorunlarımızı iletiyoruz” dedi

Vatandaş Turan Bilgin ise “Burada durak varken çok rahatlıkla binip gidiyorduk. Fakat kaldırıldıktan sonra çok daha ileride ki durakta inip binmek durumunda kalıyoruz. Durağı tekrar aynı yerine alırlarsa çok memnun oluruz. Ben 76 yaşındayım kendimi bildim bileli durak vardı” diye konuştu.

Engelli Yaşar Doğan ise, “Ortopedik engelli için 250 metre yürümek nerede 750 metre nerede. Evim 250 metre ilerideydi ama böyle olunca 750 metre yürüyorum. Elimde bir poşet olsa götüremiyorum, durağımızın tekrar açılmasını istiyorum” dedi.

Hamile Rahime Şenyüzlü ise, “Arka sokakta oturuyorum normalde 500 metre yürüyorum birde buradan durağa yürüyorum. Eşim çalıştığı için hastaneye götürecek kimse olmuyor, bacağımda kırıkta var otobüse binmekte zorlanıyorum. Durağımızın en kısa zamanda gelmesini istiyorum.”