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Vefa Grubu'na saldırıyla ilgili CHP'li başkan tutuklandı

Adana’da Yüreğir Kaymakamlığı’na bağlı Vefa Sosyal Destek Grubu ekiplerine yapılan saldırıyla ilgili gözaltına alınıp tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılan CHP Yüreğir Gençlik Kolları Başkanı Eren Yıldırım, yapılan itirazın ardından yeniden gözaltına alınarak çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Adana'da Yüreğir Kaymakamlığı'na bağlı Vefa Sosyal Destek Grubu ekiplerine yapılan saldırıyla ilgili gözaltına alınıp tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılan CHP Yüreğir Gençlik Kolları Başkanı Eren Yıldırım, yapılan itirazın ardından yeniden gözaltına alınarak çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.


Olay, 14 Mayıs Perşembe günü akşam 22.00 sıralarında Atakent Mahallesi Fatih Caddesi üzerinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Yüreğir Kaymakamı Oğuzhan Bingöl'ün katılımı ile yapılan Vefa Yardımlaşma Grubu'nun ihtiyaç sahiplerine yardım dağıtımı sırasında CHP Yüreğir Gençlik Kolları Başkanı Eren Yıldırım'ın da aralarında bulunduğu 4 kişinin çalışmayı engellemeye yönelik sözlü ve fiziki tacizi oldu. Bunun üzerine Kaymakam Bingöl ve koruması olaya engel olmak istedikleri esnada şüpheli şahıslar hakaret ederek korumayı hafif şekilde yaraladı.


Zanlılardan 3'ü savcılık sorgusundan sonra, 1 şahıs ise tutuksuz yargılanmak üzere sevk edildiği mahkeme tarafından serbest bırakıldı. Yıldırım'ın serbest bırakılmasının itiraz edilmesi üzerine Adana Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından saldırganlar hakkında yeniden yakalama kararı çıkartıldı.


Öğle saatlerinde de 2 CHP Adana Milletvekili Eren Yıldırım'ı adliyeye teslim etti. Yıldırım, çıkartıldığı nöbetçi mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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