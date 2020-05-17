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Vefa Sosyal Destek Grupları saldırılara rağmen yardıma devam ediyor

Van ve Adana’da saldırıya uğrayan Vefa Sosyal Destek Grubu gönüllüleri, her şeye rağmen vatandaşlara yardıma devam ediyor.

Van ve Adana'da saldırıya uğrayan Vefa Sosyal Destek Grubu gönüllüleri, her şeye rağmen vatandaşlara yardıma devam ediyor.


Yeni tip korona virüsle mücadele süreci başladığı ilk anlardan beri Vefa Sosyal Destek Grubu ekipleri, Türkiye'nin her bir köşesinde olduğu gibi Adana'da da çalışmalarını ilk günkü özveriyle sürdürüyor. Sokağa çıkma kısıtlaması bulunan 65 yaş ve üzeri, kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşlar ile ihtiyaç sahibi vatandaşların yardımına koşan Vefa Sosyal Destek Grubu ekipleri, gıda kolisinden temel ihtiyaçlara, maskeden maaş ödemelerine kadar birçok hizmeti vatandaşların ayağına götürüyor. Ancak bu yardımları yapan ekipler Van'da saldırıya uğrayıp 2 şehit verirken, Adana'da da hakarete uğrayıp tartaklandı. Bütün bu olaylara rağmen Vefa Sosyal Destek Grubu gönüllüleri yaşlılara ve hastalara yardım götürmeye devam ediyor.

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