Veli Andaç Durak Gençlik ve Spor Parkı açıldı

Seyhan Belediyesi'nin Sakarya Mahallesi'nde yaptığı Veli Andaç Durak Gençlik ve Spor Parkı düzenlenen törenle hizmete açıldı.

Açılışa katılan Seyhan Belediye Başkanı Akif Kemal Akay, toplum için yararlı işler yapan insanların hizmetleriyle anılması gerektiğini, Veli Andaç Durak'ın da Adana'ya büyük hizmetleri olan biri olduğunu söyledi. Sporun insanların kötü alışkanlıklardan uzak durması ve toplum sağlığı açısından çok önemli olduğunun altını çizen Başkan Akay, “Spor artık bizim çok ciddi bir parçamız ve çok daha yaygın, çok daha nitelikli olması hepimizin arzusu. Sporu önemli bir kurum olarak kabul eden bir ağabeyimizin adının burada bu hizmetle anılmasının da büyük bir hizmet olacağını düşünüyoruz. Hayırlı, uğurlu olsun” diye konuştu.

Böyle güzel insanların adının yaşatılmasının önemi var

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar da Veli Andaç Durak'ın iz bırakan bir siyasetçi olduğunu kaydetti. Karalar, “Akif Akay'ı da yürekten tebrik ediyorum. Çünkü böyle güzel insanların adının yaşatılmasının önemi var. Veli ağabeyi saygıyla anarken bir siyaset tarzını da ortaya koymak gerekir. Ben 73'ten beri siyaseti izleyen bir kardeşinizim. Veli ağabeyin ve o dönemde siyaset yapan liderlerin asla ve asla toplumu tahrik eden ayrıştıran, bölmeye çalışan, birbirlerine kırdırmaya çalışan bir siyaset dili yoktu. Veli ağabey de örnek bir siyaset dili kullanıyordu. Onun için de saygıyla anıyorum” ifadelerini kullandı.

Spora önemli katkılar sağladı

Tesise adı verilen önceki dönem Adana milletvekili Veli Andaç Durak'ın oğlu Sertaç Durak, babası Veli Andaç Durak'ın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü yaptığı dönemde spora önemli katkılar sağladığını söyledi. Durak, “Kendisi Adana'da milli sporcular çıkardığı için olimpiyatlarda kafile başkanı olarak Türkiye'yi temsil etmiştir. Daha sonra milletvekili olarak da yine Adana'da hizmet etti, birçok sporcuya faydası oldu” dedi.

Amcası Aytaç Durak ve annesi Hatice Durak'ın da törende bulunmasından çok mutlu olduğunu dile getiren Sertaç Durak, “Babamın ismi verilen ilk spor tesisi burası. Değerli Seyhan Belediye Başkanımız Akif Bey'e çok teşekkür ediyorum. Sağ olsun, var olsun” dedi.

Konuşmaların ardından kurdele kesilerek Veli Andaç Durak Gençlik ve Spor Parkı'nın açılışı gerçekleştirildikten sonra Başkan Akay ve konuklar tesisi gezip, basketboldaki becerilerini sergilediler.