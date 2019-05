Velinin darp ettiği öğretmene destek

Adana'da bir ortaokulda veli tarafından darp edilen öğretmene eğitimcilerden destek geldi. Eğitim-Bir-Sen Adana Şube Başkanı Mehmet Sezer, ilgilileri gerekli tedbirlerin alınması için göreve davet etti.

Adana'da Çukurova Şehit Ebubekir Durmuş Ortaokulunda İngilizce öğretmeni Mehmet Can (56), 22 Mayıs Çarşamba günü öğrencisinin kendisine kızdığı iddiasıyla çağırdığı velisi tarafından darp edildi. Polisin ifadesine başvurduğu veli, serbest bırakıldı. Bugün Şehit Ebubekir Durmuş Ortaokulu önünde toplanan Eğitim-Bir-Sen, Türk Eğitim-Sen, Eğitim-Sen ve Eğitim-İş üyeleri, darp edilen öğretmen için basın açıklaması gerçekleştirdi. Eğitim camiası adına açıklama yapan Eğitim-Bir-Sen Adana Şube Başkanı Mehmet Sezer, bir öğrenci velisinin elini kolunu sallayarak okulun içerisine girerek, öğrencilerin gözü önünde bir öğretmene hakaret etmesi ve okul koridorunda darp etmesinin şiddetin vardığı son nokta olduğunu söyledi.

"Cehalete dayanan şiddeti ortadan kaldırmalıyız"

Sebebi ne olursa olsun eğitimcileri hedef alan, her geçen gün artan ve bir türlü önlenemeyen şiddeti kınadıklarını ifade eden Sezer, “Öğretmenlerimizin daha önce maruz kaldığı saldırıların hüzünlü hatıraları hala yüreğimizi dağlarken, son zamanlarda bu saldırıların kaygı verici oranlarda artması üzüntümüzü katmerleştirmektedir. Bu saldırılar geleceğimizi karartmakta, eğitim camiasını tedirgin etmekte, birçok mağduriyete neden olmaktadır. Eğitimcilere yönelik her saldırı, aklımızı körleştirmekte, ruhumuzun karartmakta, irfanımızı yok etmektedir. Bu sebeple cehalete dayanan şiddeti bir an önce ortadan kaldırmalıyız” dedi.

"Yetkilileri gereken tedbirleri almaya davet ediyoruz"

Öğretmenleri hedef alan saldırıların sona erdirilmesi için ilgililerin daha fazla seyirci kalmadan caydırıcı önlemler alması gerektiğini belirten Sezer, açıklamasını şöyle sürdürdü:

“Öğretmene ve kamu çalışanlarına yönelik şiddet hadiseleri üzerine ciddi idari ve hukuki tedbirler ivedilikle alınmalıdır. Şiddet vakaları konusunda Meslek Kanunu ile önleyici ve caydırıcı tedbirleri hayata geçirecek mevzuat düzenlemeleri zaman kaybedilmeksizin hayata geçirilmelidir. Disiplin yönetmeliklerinin yetersizlikleri giderilmeli, özellikle davranış bozukluğu olan bazı öğrencilerin öğrencileri ve öğretmenlerini sözlü ya da fiili şiddete maruz bıraktığı ortamlar bertaraf edilmelidir. Biz Eğitim-Bir-Sen, Türk Eğitim-Sen, Eğitim-Sen ve Eğitim-İş olarak şiddete başvuranları kınıyor, yetkilileri gereken tedbirleri almaya davet ediyoruz. Bu elim olaydan dolayı başta saldırıya uğrayan öğretmenimize ve tüm eğitim camiasına geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz.”

Basın açıklamasının yapıldığı sırada darp edilen öğretmen Mehmet Can'ın öğrencileri ise öğretmenlerine alkışlarla destek oldu.