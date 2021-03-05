Vergi Haftasını kan bağışı yaparak kutladılar

Adana Vergi Dairesi Başkanlığı, kamuoyunda sağlıklı bir vergi bilincinin oluşturulması, verginin öneminin toplumun tüm kesimlerine benimsetilmesi ve gönüllü vergi ödeme alışkanlığının artırılması amacıyla 1989 yılından itibaren her yıl gerçekleştirilen Vergi Haftası'nı kan bağışı yaparak kutladı.

Covid-19 salgını nedeniyle bağış azalıp, ihtiyacın artması nedeniyle Kızılay stoklarının yeterli seviyede tutulmasına destek veren Adana Vergi Dairesi Başkanlığı, anlamlı bağışı ile farkındalık oluşturdu.

Adana Vergi Dairesi Başkanı Ümit Güner, Vergi Dairesi Grup Müdürleri, Vergi Dairesi Müdürleri, bağış etkinliği öncesinde Türk Kızılay Genel Merkez Yönetim Kurulu Üyesi Ramazan Saygılı'yı makamında ziyaret etti.

Vergi Dairesi Başkanı Ümit Güner, ziyarette Kızılay'ın önemine işaret ederek, “Vergi Haftasında kan bağışı da yaparak önemli bir sosyal sorumluluğu yerine getirmek istedik. Bu bağışla sağlığına kavuşmayı bekleyen hastalarımızın derman bulmasına katkı sunacak olmanın manevi huzurunu yaşayacağız. Bu vesile ile vatandaşlarımıza verginin ve kan bağışı yapmanın önemini bir kere daha hatırlatmış olalım. Sayın Saygılı'ya ve Kızılay çalışanlarına bu hayati hizmetleri ve ev sahiplikleri için teşekkür ederim” dedi.

Ziyaretten ve anlamlı katkıdan duyduğu memnuniyeti dile getiren Türk Kızılay Genel Merkez Yönetim Kurulu Üyesi Ramazan Saygılı ise Adana Vergi Dairesi Başkanı Ümit Güner başta olmak üzere tüm çalışanlara teşekkür etti. Saygılı, “Vergi nasıl devletimizin önemli bir gelir kaynağı ise kan da sağlık için olmazsa olmaz ve de sürekli bir ihtiyaçtır” dedi.

Yapılan her bağış için doğaya ayrıca bir fidan kazandırdıklarını anımsatan Saygılı, “Yaptığınız bağışlarla insanları sağlığına kavuştururken aynı zamanda bağışınız için doğaya bir de fidan kazandırmış oluyorsunuz. Bu vesile ile tüm vergi dairesi çalışanlarının Vergi Haftasını kutluyorum. Vergi Dairesi Başkanımız ve değerli Müdürlerimize duyarlılıkları için teşekkür ederiz” diye konuştu.

Saygılı, Vergi Dairesi Başkanı Güner'e günün anısına “40 yıl hatırı olsun” diyerek, Kızılay amblemli kahve fincanı hediye etti.