Vergi ve yapılandırma ödemelerinde son gün 31 Mayıs

Belediyeden yapılan açıklamada, veznelerde yaşanabilecek olası yoğunluğun göz önünde bulundurularak ödemelerin son güne bırakılmaması gerektiği belirtilerek, “2021 yılı Emlak ve Çevre Temizlik Vergisi borçları mayıs ve kasım aylarında 2 taksit halinde ödenebilmektedir. Emlak Vergisi, İlan ve Reklam Vergisi ile Çevre Temizlik Vergisi gibi 7143 ve 7256 sayılı kanunlar kapsamında yapılandırılan borçlar için de vatandaşlarımız belediyemize olan geçmiş yıllara ait vergi borçlarını ilgili kanun hükümlerinden faydalanarak yapılandırmışlardı. Mükelleflerimizin söz konusu yapılandırmadan faydalanma haklarını kaybetmemeleri için 31 Mayıs 2021 tarihine kadar borç yapılandırma taksitlerini yatırmaları gerekmektedir” ifadelerine yer verildi.

Yüreğir Belediyesi, vatandaşların vergi borçlarını ödemeleri için birçok kolaylığı sağladı. Yavuzlar'da bulunan ana hizmet binasının yanı sıra belediyenin ebelediye.yuregir.bel.tr resmi web sitesinden ödemeler gerçekleştirilebilirken gezici vezne aracı da her gün farklı mahallelerde vatandaşların ayağına gidiyor.