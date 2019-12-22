"Verimli ve S?rd?r?lebilir G?breleme" kriterleri

Tarazona'n?n T?rkiye Distrib?t?r? Agronil Tar?m Kurucusu Taner Kaplan, yeni nesil tar?msal faaliyetlerde bitkilerin sa?l?kl? beslenmesinin g?bre kullan?m?n?n do?ru zamanda, do?ru formda, do?ru dozda ve do?ru uygulama ile m?mk?n oldu?unu belirterek, bu s?recin verimli ve s?rd?r?lebilir g?breleme ile birim alandan elde edilen rekolte ve ?r?n kalitesinin y?kseltilmesinde Tarazona kriterlerinin sekt?re k?lavuz oldu?unu s?yledi.

Ziraat M?hendisi Taner Kaplan, Tarazona'n?n; bitki beslenme ihtiya?lar?n? merkeze alarak ?Verim?, ?360 derece s?rd?r?lebilirlik? ve ?G?venirlilik? ba?l?klar? alt?nda toplad???n? kriterlerden s?z ederken, ?unlar? kaydetti:

?Verim, teknoloji, bilgi, g?breleme teknikleri, ara?t?rma ve geli?tirmeden olu?maktad?r. 360 derece s?rd?r?lebilirlik; ?evresel etkiler, karbon ayak izi, at?k y?netimi, kaynak optimizasyonu, sosyal ve ekonomik etkenleri ifade ediyor. G?venirlilik ise tamamen g?bre end?strisini kapsayacak ?ekilde ger?e?e ba?l?l?k, etiketleme ve uygulanabilir d?zenlemeler, ?retim, e?itim, hammadde garantisi ve t?m de?er zincirine sayg? alt ba?l?klar?ndan olu?uyor.?

10 maddede Fertilosophy

Taner Kaplan, verimli ve s?rd?r?lebilir g?brelemede Tarazona taraf?ndan sekt?re kazand?r?lan kriterleri uygulaman?n ayn? zamanda sosyal bir sorumlulu?u da ifade etti?ini belirterek, bu kriterleri 10 ayr? ba?l?k alt?nda ??yle ?zetledi:

"- Fertilosophy, ?retim ve s?rd?r?lebilirlik aras?ndaki dengeyi aramakt?r.

- De?erlerimiz do?rultusunda hareket etmek ve bunlar? t?m alanlara uygulamakt?r.

- G?bre ?reticisi olarak sahip oldu?umuz sorumlulu?u ?stlenmektir.

- R + D + i'ye yat?r?m yapmakt?r. Bir ba?ka ifade ile ; Research (Ara?t?rma), Developrnent (Geli?tirme) Innovation (Yenilik)

- Temel organik kavramlar, sorumluluk, verim ve 360 derece s?rd?r?lebilirli?in nas?l y?netilece?i konusunda e?itmektir.

- Uluslararas? d?zenlemelerle uygun kaliteli hammaddeler kullanmakt?r.

- Karbon ayak izini azaltan g?breler kullanmakt?r.

- Su kaynaklar?n? en uygun ?ekilde kullanmakt?r.

- Do?ru zamanda ve en uygun dozda g?brelemedir.

- Topra?a ve ?evreye dikkat etmektir."

T?rkiye Distrib?t?r? Agronil Tar?m Kurucusu Ziraat M?hendisi Taner Kaplan, Tarazona firmas?n?n yapt??? ara?t?rma ve geli?tirme ?al??malar?yla d?nya g?bre sekt?r?nde nesilden nesile devam edecek kal?c? de?erler b?rakt???n?, bitki besleme y?netiminin bu temel kriterler ?zerine kurulmas? halinde bitkisel ?retimde uzun s?reli ve s?rd?r?lebilir bir ba?ar? sa?laman?n m?mk?n oldu?unu s?zlerine ekledi.