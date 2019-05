Veteriner hekimlerden Adana Kasaplar Odası'na tepki

Adana Veteriner Hekimler Odası Başkanı Nihat Köse, Adana Kasaplar Odası'nın kaçak ete yönelik operasyon düzenleme yetkisi bulunmadığını söyledi.

Köse, 10 gün önce Meydan Mahallesi'nde kaçak et operasyonu düzenleyen Kasaplar Odası'na ve Başkanı Saruhan Yağmur'un açıklamalarına tepki gösterdi. Köse, katıldığı bir radyo programında yaptığı konuşmada, bir etin sağlıklı olup olmadığına karar verme yetkisinin sadece veteriner hekimlerde olduğunu dile getirdi.

Köse, Adana Kasaplar Odası'nın tüzüğünü ve yönetmeliğini bilmediğini ama denetleme merci olmadığını çok iyi bildiğini ifade ederek, “Kasaplar Odası sadece üyelikleriyle ilgili gerekli şartların oluşup oluşmadığını denetleyebilir ama kokuşmuş et tespit ederek 'İnsanlara zehirli et' yedirmem gibi açıklamalar yapamaz. Denetleme yetkisi Tarım İl Müdürlüğü aracılığıyla buraya bağlı çalışan veteriner hekimlerdedir'' dedi.

Denetimler ciddi şekilde yapılıyor

Adana'da bu konuda çok ciddi denetimlerin zaten yapıldığına işaret eden Başkan Köse, ‘'Meslektaşlarımıza geceleri bile nöbet çıkarılıyor. Laboratuvar testi yapmadan, gözle görerek veya koklayarak etin cinsi ve hastalıklı olup olmadığı anlaşılamaz. Kaldı ki, veteriner hekim muayenesinden geçmeyen hayvan kesimi yapmanın cezası 27 bin lira ve işletmenin kapatılmasıdır. Saruhan beyi uyarıyorum. Bir eti sağlıksız diye imha ettirirse, satıcının etinin parasını ödemek zorunda kalır'' diye konuştu.

Mühürlenmemiş hiçbir et sağlıklı değil

Köse, açıklamasının devamında şunları kaydetti:

“Halkımızda at veya eşek etinin kaçak et sınıfına girdiği şeklinde yanlış bir algı var. Oysa devletin ruhsatlandırdığı kesimhanelerde hazırlanmamış her et kaçak et demektir. Ortada kesilmek üzere olan bir hayvan var ise önce onu veteriner hekim muayene eder, kesim sırasında gözlemler ve kesimden sonra da eti muayene eder ve mühürler. Bir etin sağlıklı olup olmadığına karar verme yetkisi sadece sadece veteriner hekimlerdedir. Herkes kendi işini yapsın. Kasaplar Odası Başkanı'nın et denetleme gibi bir yetkisi olamaz. Veteriner hekimin mühürlemediği hiç bir et sağlıklı olarak kabul edilemez. Kasaplara, hayvan sahiplerine ve hayvan kesenlere buradan sesleniyorum; sağlık raporuyla gelmiş sağlıklı hayvanlarınızı devletin kesimhanelerinde kestirin, veteriner hekimler tarafından mühürlensin ve ondan sonra kasaplarda satılsın. Kasaplarda kesim yapılamaz. Kasaplar kesimhanelerde kesilmiş etleri parçalayıp satmakla yükümlüdürler.”